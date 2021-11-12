Рвали колючий дріт: групі мігрантів із Білорусі вдалося прорватися до Польщі (відео)

Це вже не перша спроба мігрантів взяти польський кордон штурмом

У п’ятницю, 12 листопада, близько сотні сирійських мігрантів здійснили прорив польського кордону з території Білорусі.

Про інцидент повідомляє видання "Sputnik Білорусь".

Відомо, що пошкодження паркану на кордоні сталося близько 11 години ранку (за київським часом) поряд із пунктом пропуску "Брузги".

Імовірне місце прориву мігрантів

Польські правоохоронці нібито не втручалися у те, що відбувалося, а лише фіксували порушників на камеру.

На територію Польщі мігранти потрапили, пошкодивши огорожу з колючого дроту. Це вже далеко не перша подібна спроба "прорватися" до Євросоюзу за останні кілька днів.

Попередня, до речі, відбулася у середу, 10 листопада. Тоді мігранти діяли одразу у двох місцях — неподалік Кринки та Біловежа.

Незважаючи на опір, польська сторона все одно відшукала всіх людей, які незаконно прибули в країну, і відправила їх назад до Білорусі.

Поки що між Польщею та Білоруссю не закрито транспортне сполучення, проте робота деяких пунктів пропуску обмежена на невизначений термін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у міграційній кризі Білорусі може постраждати і Україна. Тому у вітчизняному МВС уже припускають, що на кордоні з РБ доведеться звести розмежувальну стіну.