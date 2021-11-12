Справа Яценюка живе: в Україні збираються відгородитися від Білорусі стіною (відео)

Загалом хочуть звести конструкцію завдовжки тисячу кілометрів

На кордоні України з Республікою Білорусь уже наступного року може з’явитися так звана "стіна". Також розмежувальними спорудами хочуть відгородитись і від РФ.

Про це заявив очільник міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі каналу "1+1".

На його думку, зараз у Білорусі відбувається міграційна криза. І ця ситуація начебто стимулює багатьох українців цікавитися питанням потужності нашого кордону з РБ.

Як пояснив Монастирський, білорусько-український кордон є, він маркований, там обов’язково чергують прикордонники. Однак фізичного розмежувача між державами все одно не існує, хоча він і потрібний.

"Це наше спільне завдання, завдання всього уряду, президента, суспільства, тому що це будується за податки громадян, — наступного року побудувати кордон між Україною та Росією, між Україною та Республікою Білорусь", — наголосив міністр внутрішніх справ.

За словами Монастирського, розмежувати доведеться близько тисячі кілометрів. Скільки коштуватиме будівництво подібної споруди, не повідомляється.

До речі, першим про необхідність звести "стіну" від Білорусі кілька днів тому заговорив експрем’єр-міністр Арсеній Яценюк. Нагадаємо, що свого часу він був ініціатором такого ж будівництва, але на кордоні з Росією. Тоді проєкт було виконано лише частково через недостатнє фінансування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" докладно розповідав про те, що зараз відбувається на кордоні Білорусі та Польщі, та в яких умовах доводиться жити вимушеним мігрантам, які потрапили під вплив режиму Олександра Лукашенка.