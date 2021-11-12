Дело Яценюка живет: в Украине собираются отгородиться от Беларуси стеной (видео)

В общей сложности хотят возвести конструкцию протяженностью в тысячу километров

На границе Украины с Республикой Беларусь уже в следующем году может появиться так называемая "стена". Также разграничительными сооружениями хотят отгородиться и от РФ.

Такое мнение высказал глава министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире канала "1+1".

По его мнению, сейчас в Беларуси происходит миграционный кризис. И эта ситуация якобы подстегивает многих украинцев поинтересоваться вопросом мощности нашей границы с РБ.

Как пояснил Монастырский, белорусско-украинская граница есть, она маркирована, там обязательно дежурят пограничники. Однако физического разграничителя между государствами все равно не существует, хотя он и необходим.

"Это наша общая задача, задача всего правительства, президента, общества, потому что это строится за налоги граждан, — в следующем году построить границу между Украиной и Россией, между Украиной и Республикой Беларусь", — подчеркнул министр внутренних дел.

По словам Монастырского, разграничить предстоит около тысячи километров. Во сколько обойдется строительство подобного сооружения, не сообщается.

К слову, первым о необходимости возвести "стену" несколько дней назад заговорил экс-премьер-министр Арсений Яценюк. Напомним, что в свое время он был инициатором такой же стройки, но на границе с Россией. Тогда проект был выполнен лишь частично из-за недостаточного финансирования.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал о том, что сейчас происходит на границе Беларуси и Польши, и в каких условиях приходится жить вынужденным мигрантам, попавшим под влияние режима Александра Лукашенко.