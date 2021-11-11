Беженцы ночуют в подъездах, а на границу с Польшей их свозят лукашенковские силовики, - белорусская журналистка

По словам Натальи Радиной, мигрантов к границе Польши доставляют под контролем белорусских властей

Миграционный коллапс, который уже несколько дней разворачивается на границе между Беларусью и Польшей, набирает обороты. Беженцы прибывают в Беларусь, а Польша подумывает над закрытием границ.

О том, что сейчас происходит в странах и чего ожидать дальше – "Телеграф" узнал у белорусской оппозиционной журналистки, главного редактора издания "Хартия’97" Натальи Радиной, которая проживает в Польше.

Как действует Польша и что грозит Лукашенко

Как рассказала Радина, польские войска приведены в боевую готовность: к границе стянуто порядка 15-20 тысяч представителей вооруженных сил, привлекаются силы территориальной обороны, а ситуация обсуждается высшим руководством страны с участием президента. Журналистка добавляет, что 11 ноября в Польше отмечают День независимости, но никакого праздничного настроения не чувствуется, поскольку происходит атака на польские границы со стороны соседней страны. Кроме того, в случае обострения кризиса вероятно полное закрытие границ с Беларусью.

"Польша на официальном уровне призывает Евросоюз усилить санкции против режима Лукашенко, что я считаю абсолютно правильным шагом. В понедельник ЕС намерен объявить пятый пакет санкций. Не знаю, хватит ли времени на пересмотр тех мер, которые планировалось ввести, но совершенно очевидно, что они должны быть еще жестче. Звучат призывы блокировать автомобильные и железнодорожные магистрали в сторону Беларуси со стран ЕС, блокировать счета белорусских банков и государственных предприятий в Евросоюзе", — рассказывает Радина.

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Как ведут себя беженцы в Беларуси и кто им помогает

В Беларуси, по разным оценкам, находится минимум 20 тысяч мигрантов со стран Ближнего востока. И рейсы с гражданами Ирана, Ирака, Афганистана, Сирии, как отмечает Радина, продолжают прибывать в Минск фактически ежедневно. По ее словам, мигрантов очень много, их встречают практически во всех белорусских городах и даже селах.

"Часто эти люди не имеют крыши над головой, ночуют в подъездах домов, в подземных переходах, ставят палатки прямо на улицах. В связи с этим ухудшилась и криминогенная обстановка. Эти люди ходят по улицам белорусских городов большими группами, периодически собираются в центре Минска, и, конечно же, постоянно прибывают к границе. Есть масса доказательств, что их привозят туда непосредственно представители белорусских силовых структур", — описывает ситуацию журналистка.

Радина поясняет, что нужно учитывать, как нелегалы попадают в пограничную зону: "Совершенно очевидно, что не обходится без белорусских властей, потому что в погранзону невозможно пройти без пропуска, тем более, если ты иностранец".

Белорусская журналистка не исключает, что миграционный коллапс на границе Беларуси и Польши разворачивается не без помощи Кремля.

"Я слежу за тем, как освещают ситуацию российские медиа, в частности провластные государственные медиа. То же агентство Sputnik показывает этот кризис как исключительно гуманитарный. Мол, бедные мигранты, их не пускают вот эти звери, польские пограничники, и прочее. То есть пока они прикрывают преступные действия режима Лукашенко, который сегодня ведет гибридную войну против стран НАТО", — считает Радина.

Чего добивается Лукашенко

По мнению Радиной, Александр Лукашенко пытается шантажировать Запад с целью отмены введенных против него санкций, а также с требованием прямых переговоров между ним и Евросоюзом.

"К счастью, пока европейские страны на этот шантаж не идут. Потому что никаких переговоров с нелегитимным террористическим режимом Лукашенко быть не может. В первую очередь режим Лукашенко должен вести переговоры с оппозицией, при условии немедленного освобождения тысяч политических заключенных из тюрем. Но ни в коем случае не должны снова налаживаться какие-либо отношения с Европой, учитывая ту катастрофическую ситуацию с правами человека, которая есть сегодня в Беларуси", — отметила наша собеседница.

Журналистка добавляет, что ЕС в данный момент на миграционную провокацию не поддается: "Звучат призывы к усилению экономических санкций, Лукашенко называют террористом сегодня главы министерств иностранных дел стран Евросоюза, в том числе Польша настаивает на усилении давления на преступный режим".

Также Радина обратилась к украинским властям с призывом последовать примеру европейских стран и присоединиться к западным санкциям в отношении режима в Беларуси.

"При том, что под западными санкциями находится и "Беларуськалий", и белорусские нефтеперерабатывающие заводы, Украина в огромном количестве закупает нефтепродукты из Беларуси. В октябре покупки бензина Украиной выросли на 39%, Украина снова стала покупать у Беларуси электроэнергию. Это идет в разрез с заявлениями украинских чиновников, которые выражают обеспокоенность ситуацией с правами человека, но тут же экономически поддерживают террористический режим в Беларуси", — заявила журналистка.

Радина уверена, что Украина не должна спасать белорусского диктатора. Журналистка предполагает, что те же самые беженцы, которые сегодня атакуют границы стран Евросоюза, могут точно так же проникать на территорию Украины.

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Напомним, миграционный кризис развернулся на границе Беларуси и Польши в понедельник, 8 ноября. Беженцы уже несколько раз пытались прорвать оборону польских силовиков.

Происходящее вызвало обеспокоенность и в нашей стране. "Телеграф" выяснил, чем ситуация с мигрантами между Беларусью и Польшей грозит Украине.

Для справки: Наталья Радина родилась и выросла в Беларуси. С 2001 года – главный редактор сайта "Хартия’97". В 2010 году после выборов в Беларуси и последовавших за ними протестов Радиной предъявили обвинения в организации массовых беспорядков. Ей грозило до 15 лет тюремного заключения. В 2011 году ее освободили при условии, что она переедет в Кобрин и будет ежедневно "отмечаться" в милиции. У Радиной отобрали паспорт, о деле рассказывать запрещали. В марте 2011 года она бежала из Беларуси в Россию, где пробыла 4 месяца. Затем вылетела в Литву через Нидерланды после признания ООН беженкой, там получила политическое убежище. С 2012 года живет и работает в Польше.