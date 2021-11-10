Укр

"Пусть возьмут себе домой": в СНБО Украины жестко ответили немецким политикам на идею принять мигрантов из Беларуси

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Мигранты на границе Польши
Мигранты на границе Польши

Данилов предложил разместить мигрантов в Бундестаге.

В СНБО ответили на предложение спикера немецкой партии СДПГ Нильса Шмида о том, что мигрантов, застрявших на границе Беларуси и Польши, можно разместить в Украине.

Ответ на подобное предложение озвучил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга в среду.

Он отметил, что вопрос мигрантов действительно обсуждался во время заседания СНБО.

"У нас есть предложение социал-демократам взять себе домой по два, по три, по пять (мигрантов, — ред.)… если мало, то у них там в Бундестаге есть свободные кабинеты, пусть они там находятся", — сказал Данилов.

Он подчеркнул, что у Украины нет причин брать мигрантов к себе, "если немцы о них должны заботиться".

Кроме того, ему показалось странным, что Германия начинает рассказывать Украине, что делать по этому поводу.

Вместе с тем Данилов уточнил, что такое предложение Социал-демократам действительно прозвучало на заседании.

Как сообщалось ранее, ситуация с потоком нелегалов из Беларуси обострилась 8 ноября, когда колонна из сотен людей в сопровождении силовиков прибыла к границе Польши и попыталась штурмовать ограждения.

По состоянию на 10 ноября, их число на польской границе оценивается в несколько тысяч. Кроме того, сообщается, что с белорусской стороны слышны выстрелы и крики испуганных людей.

Теги:
#Мигранты #Германия #Польша #Беларусь #СНБО #Алексей Данилов
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