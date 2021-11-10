Миграционный кризис на границе ЕС: в Германии предложили размещать беженцев в Украине

В СДПГ планируют обсудить этот вопрос с Украиной.

Пресс-секретарь немецкой Социал-демократической партии Нильс Шмид предложил решить проблему мигрантов, застрявших на границе Польши и Беларуси, путем перемещения их в Украину.

Об этом он рассказал в комментарии изданию Deutschlandfunk.

По его словам, Польше стоит пропустить мигрантов внутрь страны, чтобы в дальнейшем отправить их на территорию соседней страны, которая не входит в состав ЕС. В частности он отметил, что уже есть планы поговорить о временном размещении беженцев с властями Украины, до тех пока будет рассмотрен вопрос размещения их на территории Евросоюза.

Несмотря на то, что он считает действия Польши "незаконными", Шмид соглашается с тем, что ЕС не может открыть границы для всех.

"Польша нуждается в поддержке ЕС, но в то же время должна соблюдать международное право о защите беженцев", — сказал он.

На новость уже отреагировал политолог Юрий Романенко, который в ответ предложил Германии снять запрет на поставки в Украину летального оружия, дать письменные гарантии прокачки газа по отечественной ГТС после 2024 года, выделить средства на защитные сооружения на границе с Россией для предотвращения дальнейшего попадания мигрантов на территорию Украины, профинансировать строительство заводов по производству биогаза в рамках снижения зависимости от российского топлива и расширить квоты в рамках зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

"Короче говоря, утром деньги, вечером мигранты. По другому с Европой говорить не получится. В качестве альтернативы можно предложить глубокую обеспокоенность", — добавил он.

Как сообщалось ранее, 8 ноября в Беларуси заметили колонны из сотен мигрантов в сопровождении силовиков, двигающихся к границе Польши.

В настоящее время их число измеряется несколькими тысячами. С польской стороны уже было зафиксировано почти 600 попыток прорыва ограждений в разных местах. Кроме того, сообщается, что беларусские силовики пугают мигрантов выстрелами, чтобы вызвать панику у людей.