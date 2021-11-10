Міграційна криза на кордоні ЄС: у Німеччині запропонували розміщувати біженців в Україні

У СДПН планують обговорити це питання з Україною.

Прессекретар німецької Соціал-демократичної партії Нільс Шмід запропонував розв'язати проблему мігрантів, які застрягли на кордоні Польщі та Білорусі шляхом переміщення їх в Україну.

Про це він розповів у коментарі виданню Deutschlandfunk.

За його словами, Польщі варто пропустити мігрантів у середину країни, щоб надалі відправити їх на територію сусідньої країни, яка не входить до складу ЄС. Зокрема він зазначив, що вже є плани поговорити про тимчасове розміщення біженців з владою України, доки буде розглянуто питання розміщення їх на території Євросоюзу.

Попри те, що він вважає дії Польщі "незаконними", Шмід погоджується, що ЄС не може відкрити кордони для всіх.

"Польща потребує підтримки ЄС, але водночас має дотримуватися міжнародного права щодо захисту біженців", — сказав він.

На новину вже відреагував політолог Юрій Романенко, який у відповідь запропонував Німеччині зняти заборону на постачання в Україну летальної зброї, дати письмові гарантії прокачування газу вітчизняною ГТС після 2024 року, виділити кошти на захисні споруди на кордоні з Росією для запобігання подальшому попаданню мігрантів на територію України, профінансувати будівництво заводів із виробництва біогазу в рамках зниження залежності від російського палива та розширити квоти в рамках зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

"Коротше кажучи, вранці гроші, ввечері мігранти. Інакше з Європою говорити не вийде. Як альтернативу можна запропонувати глибоке занепокоєння", — додав він.

Як повідомлялося раніше, 8 листопада в Білорусі помітили колони із сотень мігрантів у супроводі силовиків, що рухалися до кордону Польщі.

Нині їх кількість вимірюється кількома тисячами. З польського боку вже було зафіксовано майже 600 спроб прориву огорож у різних місцях. Крім того, повідомляється, що білоруські силовики лякають мігрантів пострілами, щоби викликати паніку у людей.