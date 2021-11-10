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Сотні спроб прориву та налякані стріляниною мігранти: що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі (відео)

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Ранок на кордоні Польщі та Білорусі.
Ранок на кордоні Польщі та Білорусі.

Тисячі нелегалів живуть у наметах біля лінії поділу держав.

На рубежі Польщі та Білорусі відбулися 599 спроб прориву кордону у бік Євросоюзу. Затримано дев’ятьох осіб — п’ять ліванців, три іракці та один сирієць.

Про це повідомляє прикордонна служба держави.

За допомогу нелегалам заарештовано громадян Росії, Швеції та Литви — 3 особи.

Поляки також опублікували відео, на якому, як стверджують у Міністерстві національної оборони, білоруські прикордонники лякають мігрантів пострілами біля кордону. Чути крики переляканих людей.

Раніше білоруські прикордонники заявили, що польські правоохоронці застосували силу, коли виставляли мігрантів за кордон держави. Вони повідомили про чотирьох травмованих нелегалів-курдів.

Криза на кордоні розпочалася кількома днями раніше. Територією Білорусі мігранти пройшли пішим маршем до кордону з Європейським Союзом. Польща стягнула до кордону силовиків, щоби не допустити прориву.

Кількість нелегалів уздовж кордону оцінюється у кілька тисяч.

Раніше "Телеграф" писав, що на польсько-білоруському кордоні мігранти збиралися сім’ями, є жінки та діти. За ситуацією стежать також і українські прикордонники.

Зазначимо, що експерти вважають ситуацію, що склалася "помстою" за невизнання Криму російським.

Теги:
#Мігранти #Польща #Білорусь #Нелегали
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