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Мігранти проривають загородження на польсько-білоруському кордоні: одну групу побили (фото 18+)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Ніч на кордоні Польщі та Білорусі. Новина оновлена 10 листопада 2021, 07:38
Ніч на кордоні Польщі та Білорусі.

За кілька днів відбулися три великі прориви.

У Польщі триває криза на кордоні з Білоруссю. У мережі з’явилися фото, на них закривавлені біженці, яких, як стверджують, жорстко відтіснили польські правоохоронці.

Про це повідомляє Держприкордонслужба Білорусі.

Фото з рваними ранами та кров’ю ми не публікуємо з етичних міркувань – побачити їх можна за посиланням.

Курдські біженці розбили наметовий табір
Курдські біженці розбили наметовий табір
Наметове містечко знаходиться майже впритул до паркану.
Наметове містечко знаходиться майже впритул до паркану.
Нелегал гріється біля багаття
Нелегал гріється біля багаття

У відомстві повідомили, що курдів четверо та їм надано необхідну допомогу. Зазначимо, що польські ЗМІ також повідомляють, що у районі Біловежі на кордоні був прорив мігрантів на територію країни.

За допомогою різних інструментів вони подолали паркан розмежування та проникли на територію. Усіх, хто прорвався, заарештувала польська поліція. Їх повернули назад за кордон.

В іншій частині кордону, поблизу Кузниці, поляки повідомляють, що білоруські служби охороняють кілька сотень біженців. Також їм привозили їжу. Тут спроб прориву не зафіксували. Раніше ще дві групи проривали огорожу. Польські прикордонники оприлюднюють кадри, зняті з-за кордону.

Раніше "Телеграф" писав, що тисячі іракських курдів прийшли до польського кордону через Білорусь. Відкритим залишається питання, як вони потрапили до держави.

Теги:
#Польща #Білорусь #Нелегали #Кордон
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Мігранти проривають загородження на польсько-білоруському кордоні: одну групу побили (фото 18+)
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