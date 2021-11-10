Мігранти проривають загородження на польсько-білоруському кордоні: одну групу побили (фото 18+)

За кілька днів відбулися три великі прориви.

У Польщі триває криза на кордоні з Білоруссю. У мережі з’явилися фото, на них закривавлені біженці, яких, як стверджують, жорстко відтіснили польські правоохоронці.

Про це повідомляє Держприкордонслужба Білорусі.

Фото з рваними ранами та кров’ю ми не публікуємо з етичних міркувань – побачити їх можна за посиланням.

Курдські біженці розбили наметовий табір

Наметове містечко знаходиться майже впритул до паркану.

Нелегал гріється біля багаття

У відомстві повідомили, що курдів четверо та їм надано необхідну допомогу. Зазначимо, що польські ЗМІ також повідомляють, що у районі Біловежі на кордоні був прорив мігрантів на територію країни.

Читайте також: Категорія Політика Лукашенко козирем ударив по Євросоюзу: навіщо йому міграційна криза і до чого тут Україна "Телеграф" детально відстежив історію з міграційною кризою на кордоні Білорусі та ЄС з моменту її зародження та припустив, як ситуація може розвиватися далі

За допомогою різних інструментів вони подолали паркан розмежування та проникли на територію. Усіх, хто прорвався, заарештувала польська поліція. Їх повернули назад за кордон.

В іншій частині кордону, поблизу Кузниці, поляки повідомляють, що білоруські служби охороняють кілька сотень біженців. Також їм привозили їжу. Тут спроб прориву не зафіксували. Раніше ще дві групи проривали огорожу. Польські прикордонники оприлюднюють кадри, зняті з-за кордону.

Раніше "Телеграф" писав, що тисячі іракських курдів прийшли до польського кордону через Білорусь. Відкритим залишається питання, як вони потрапили до держави.