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Розводять багаття та закидають поліцію камінням: що відбувається на польсько-білоруському кордоні (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Кордон поліції на лінії розмежування, відео від 9 листопада Новина оновлена 09 листопада 2021, 11:40
Кордон поліції на лінії розмежування, відео від 9 листопада

Постраждалих серед правоохоронців немає.

На кордоні Польщі та Білорусі, де сотні нелегалів намагаються прорватися до Європи, ніч минула відносно спокійно. Мігранти розбили наметовий табір, з якого закидали польських правоохоронців камінням.

Про це поліція Польщі повідомляє у Твіттері. Поліцейський кордон знаходиться на чергуванні у повному обмундируванні, побоюючись спроб прориву.

Їм удалося пошкодити одну з поліцейських машин. Відео з кордону опублікувало також регіональне представництво у Підлясках.

Прикордонний пункт у Кузниці-Білостоцькій закритий на перехід. Влада Польщі стягнула до кордону додаткові сили — за оцінками уряду на кордоні зібралося близько 4 тисяч нелегалів.

У ЄС та США вже відреагували на міграційну кризу. Литва закликає запровадити санкції проти білоруського уряду через "атаки мігрантів". На кордон спрямують додаткові сили. Польща та Литва також обговорили кроки у разі спроб прориву кордону на литовському напрямку.

У Держдепі США закликали Білорусь припинити пропускати нелегалів через країну до кордонів ЄС.

Раніше "Телеграф" писав, що українські прикордонники стежать за розвитком ситуації — кордон перебуває на посиленому режимі патрулювання.

Теги:
#Мігранти #Польща #Білорусь #Кордон
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Розводять багаття та закидають поліцію камінням: що відбувається на польсько-білоруському кордоні (відео)