Лукашенко відправляє полчища мігрантів до Європи: що відбувається на кордоні України з Білоруссю

За міграційним колапсом на кордоні Польщі та Білорусі стежать і українські прикордонники

Україна відстежує ситуацію із спробою мігрантів із Білорусі прорватися в ЄС, а кордон України з Білоруссю перебуває на посиленні. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Телеграфу".

"Державна прикордонна служба чітко розуміє ситуацію, яка складається на кордонах Польщі та Литви з Білоруссю. Ми розуміємо ту проблематику, яка там є, і чітко відстежуємо розвиток цієї ситуації. Зазначу, що державний кордон України з Білоруссю перебуває на посиленні. Це і збільшення кількості прикордонних нарядів, і техніки. І така ситуація тут вже не перший місяць", — повідомили у відомстві.

За даними ДПСУ, на державному контролі в середньому на рік затримується близько 1000 нелегальних мігрантів. Такий показник фіксують протягом останніх років. Раніше, на початку 1990-х і 2000-х, цифри могли сягати і 7000-10000 нелегальних мігрантів на рік. Тоді як в 2005-2006 роках – 4000-5000 нелегалів.

"Як правило, вони затримуються на кордоні з країнами Європейського союзу. Якщо говорити станом на сьогодні, то для кордону з Білоруссю ця проблематика не є актуальною. За дев’ять місяців цього року на цій ділянці затримано близько 15 нелегальних мігрантів. Все, що в межах компетенції наявних сил Державної прикордонної служби, ми застосовуємо для охорони кордону з Білоруссю", — наголосив Демченко.

Крім того, в ДПСУ заявили про відстеження каналів легального в’їзду іноземців в Україну і вирахування ймовірних нелегалів. Як заявили у відомстві, за дев’ять місяців в Україну не пропустили і 6700 потенційних нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, в понеділок, 8 листопада, на кордоні Білорусі та Польщі помітили величезну кількість мігрантів. У відповідь Польща стягнула до кордону додаткові сили та засоби. Згодом повідомили про спроби штурму.