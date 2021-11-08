Лукашенко отправляет полчища мигрантов в Европу: что происходит на границе Украины с Беларусью

За миграционным коллапсом на границе Польши и Беларуси следят и украинские пограничники

Украина отслеживает ситуацию с попыткой мигрантов из Беларуси прорваться в ЕС, а граница Украины с Беларусью находится на усилении. Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Телеграфу".

"Государственная пограничная служба четко понимает ситуацию, которая складывается на границах Польши и Литвы с Беларусью. Мы понимаем ту проблематику, которая там есть, и четко отслеживаем развитие этой ситуации. Отмечу, что государственная граница Украины с Беларусью находится на усилении. Это и увеличение количества пограничных нарядов, и техники. И такая ситуация здесь уже не первый месяц", — сообщили в ведомстве.

По данным ГПСУ, на государственном контроле в среднем за год задерживается около 1000 нелегальных мигрантов. Такой показатель фиксируют за последние годы. Ранее, в начале 1990-х и 2000-х, цифры могли достигать и 7000-10000 нелегальных мигрантов в год. В то время как в 2005-2006 годах – 4000-5000 нелегалов.

"Как правило, они задерживаются на границе со странами Европейского союза. Если говорить по состоянию на сегодняшний день, то для границы с Беларусью эта проблематика не актуальна. За девять месяцев этого года на этом участке задержано около 15 нелегальных мигрантов. Все, что в в рамках компетенции имеющихся сил Государственной пограничной службы, мы применяем для охраны границы с Беларусью", — подчеркнул Демченко.

Кроме того, в ГПСУ заявили об отслеживании каналов легального въезда иностранцев в Украину и вычислении вероятных нелегалов. Как заявили в ведомстве, за девять месяцев в Украину не пропустили 6700 потенциальных нелегальных мигрантов.

Напомним, в понедельник, 8 ноября, на границе Беларуси и Польши заметили огромное количество мигрантов. В ответ Польша стянула к границе дополнительные силы и средства. Впоследствии сообщили о попытках штурма.