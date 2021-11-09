Укр

Разводят костры и закидывают полицию камнями: что происходит на польско-белорусской границе (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
300
Кордон полиции на границе, видео от 9 ноября Новость обновлена 09 ноября 2021, 11:40
Кордон полиции на границе, видео от 9 ноября

Пострадавших среди правоохранителей нет.

На границе Польши и Беларуси, где сотни нелегалов пытаются прорваться в Европу, ночь прошла относительно спокойно. Мигранты разбили палаточный лагерь из которого закидывали польских правоохранителей камнями. 

Об этом полиция Польши сообщает в Твиттере. Полицейский кордон находится на дежурстве в полном обмундировании, опасаясь попыток прорыва.

Им удалось повредить одну из полицейских машин. Видео с границы опубликовало также региональное представительство в Подлясках. 

Пограничный пункт в Кузнице-Белостоцкой закрыт на переход. Власти Польши стянули к границе дополнительные силы — по оценкам правительства на границе собралось около 4 тысяч нелегалов. 

В ЕС и США уже отреагировали на миграционный кризис. Литва призывает ввести санкции против беларусского правительства из-за "атаки мигрантами". На границу направят дополнительные силы. Польша и Литва также обсудили шаги на случай попыток прорыва границы на литовском направлении. 

В Госдепе США призвали Беларусь прекратить пропускать нелегалов через страну к границам ЕС. 

Ранее "Телеграф" писал, что украинские пограничники следят за развитием ситуации — граница находится на усиленном режиме патрулирования.

Теги:
#Мигранты #Польша #Беларусь #Граница
Ковид-больница в Харькове.
Украина
Донетчина, Сумы и Полтава под ударом: где наибольшая смертность от COVID-19 в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ковид-больница в Харькове.
Донетчина, Сумы и Полтава под ударом: где наибольшая смертность от COVID-19 в Украине
Дата публикации
Категория
Денис Куликовский
В Киеве задержан главный палач тюрьмы боевиков "Изоляция": кто он и что о нем известно
Дата публикации
Категория
Вакцинация в Киеве.
Дали месяц: Минздрав обновил перечень украинцев, подлежащих обязательной вакцинации от "короны"
Дата публикации
Категория
Jerry Heil мечтает записать дуэты с зарубежными исполнителями
Jerry Heil: основная проблема украинских женщин – попытка угодить, а мужчин – считать, что им все должны
Дата публикации
Категория
Кордон полиции на границе, видео от 9 ноября
Разводят костры и закидывают полицию камнями: что происходит на польско-белорусской границе (видео)