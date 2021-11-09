Разводят костры и закидывают полицию камнями: что происходит на польско-белорусской границе (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 300
Пострадавших среди правоохранителей нет.
На границе Польши и Беларуси, где сотни нелегалов пытаются прорваться в Европу, ночь прошла относительно спокойно. Мигранты разбили палаточный лагерь из которого закидывали польских правоохранителей камнями.
Об этом полиция Польши сообщает в Твиттере. Полицейский кордон находится на дежурстве в полном обмундировании, опасаясь попыток прорыва.
Им удалось повредить одну из полицейских машин. Видео с границы опубликовало также региональное представительство в Подлясках.
Пограничный пункт в Кузнице-Белостоцкой закрыт на переход. Власти Польши стянули к границе дополнительные силы — по оценкам правительства на границе собралось около 4 тысяч нелегалов.
В ЕС и США уже отреагировали на миграционный кризис. Литва призывает ввести санкции против беларусского правительства из-за "атаки мигрантами". На границу направят дополнительные силы. Польша и Литва также обсудили шаги на случай попыток прорыва границы на литовском направлении.
В Госдепе США призвали Беларусь прекратить пропускать нелегалов через страну к границам ЕС.
Ранее "Телеграф" писал, что украинские пограничники следят за развитием ситуации — граница находится на усиленном режиме патрулирования.
- Дата публикации
-
- Категория
-