Російські пропагандисти вже призначили "злодіїв" у міграційній кризі на кордоні Білорусі та Польщі

Російська пропаганда смакує те, що відбувається на кордоні Білорусі та Польщі.

Обстановка на кордоні Білорусі та Польщі загострюється з кожним днем через курдських мігрантів, які намагаються прорватися до Євросоюзу.

Поки Польща приводить свої поліцейські, прикордонні та збройні сили в боєздатність, а в Україні оцінюють ризики того, що натовп, який налічує вже кілька тисяч молодих і агресивних чоловіків, можуть раптово перекинути "на штурм" вже українського кордону, ситуацію не оминають стороною російські пропагандисти.

Зокрема, в основному ситуації на білорусько-польському кордоні було присвячено вечірній випуск передачі "60 хвилин" (з пропагандисткою Ольгою Скабеєвою в якості ведучої) на російському державному телеканалі "Росія 1".

У ньому майстерно з темою "білоруських мігрантів" переплетено багато актуальних тем, як то навчання за участю кораблів 6-го флоту США в Чорному морі. При цьому подається ця інформація у форматі "поки на Заході заявляють про якусь уявну загрозу з боку Росії, насправді пряма військова загроза йде з боку США Росії в Чорному морі", апелюючи до слів своїх воєначальників.

Але ключова тема, звичайно ж, це те, що відбувається на кордоні Білорусі та Польщі. Російські пропагандисти якось обійшли стороною питання того, як взагалі тисячі іракських курдів опинилися в Білорусі (адже навіть людині, яка слабо знайома з географією, відомо, що спільного кордону, м’яко кажучи, у Білорусі та Іраку немає).

Також "тактовно" обходять вони стороною і питання того, що за особи у формі без розпізнавальних знаків з автоматами супроводжують групи "біженців".

Не кажучи вже про те, як ці "мігранти" подолали білоруську частину кордону та підійшли до польського.

І здавалося б, цілком зрозуміла ситуація: за повного "потурання" (а за фактом — повного сприяння) влади Білорусі тисячі нелегалів намагаються незаконно і силою прорватися в суверенну державу — Польщу, і влада цієї країни робить зусилля, щоб не допустити порушення закону та їх кордону.

Але російські пропагандисти, які примудрилися відправити до точки напруги з польського боку свою знімальну групу, мають іншу точку зору. За версією росіян, "пекло на кордоні" влаштували... поляки!

Як? Чому? А все дуже просто. Мало того, що "злісні" поляки не пускають "знедолених, які шукають захисту та кращого життя" мігрантів у свою країну, то вони ще й "морять голодом і холодом" цих "нещасних". Більше того, поляки, що злобствують, навіть "правозахисникам" не дозволяють робити добрі справи!

На підтвердження російські "журналістами" показують фуру "правозахисників", яка так "вдало" трапилася їм на очі. Вони нібито привезли "біженцям" гуманітарну допомогу, "яку можна просто передати людям через кордон".

Натомість поляки направляють "правозахисників" до Білорусі, яка "природно, від гуманітарної допомоги відмовляється".

На жаль (чи на щастя), більше "насолодитися" цим випуском пропагандистського шоу у охочих не вийде. Через кілька годин після його виходу ролик у YouTube був закритий для перегляду і при спробі його ввімкнути з’являється чорний екран з написом "Відео недоступно Автор обмежив доступ до відео".

Але те, що пропагандисти РФ транслюють думку Кремля, загальновідомо, а отже Москва як мінімум зацікавлена в нагнітанні обстановки і вже призначила "винних".

Докладніше про історію з міграційною кризою на кордоні Білорусі та ЄС з моменту її зародження, а також про те, як ситуація може розвиватися далі, читайте у нашому матеріалі.