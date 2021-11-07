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Можливі провокації: Шойгу пригрозив США та Україні через навчання у Чорному морі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Кораблі США USS Mount Whitney та USS Porter та болгарський фрегат "Горді" у Чорному морі Новина оновлена 07 листопада 2021, 15:37
Кораблі США USS Mount Whitney та USS Porter та болгарський фрегат "Горді" у Чорному морі

Росію напружила присутність американського корабля у Чорному морі.

Росія не виключила провокацій у Чорному морі через навчання за участю бойового корабля США USS "Портер".

Про це розповів глава Міноборони РФ Сергій Шойгу в інтерв’ю місцевим ЗМІ.

Він заявив, що Росія ретельно стежить за кораблями з високоточним озброєнням на борту, які прибули з країн не чорноморського регіону.

"Розуміємо, що у будь-який час, у будь-який момент можливі будь-які провокації, як це було нещодавно з британським судном, і, звичайно, ми не повинні допускати таких речей", — сказав Шойгу.

Водночас він висловив думку, що присутність військових кораблів США та інших країн НАТО є перевіркою готовності військ, розміщених уздовж узбережжя Чорного моря та на півдні Росії.

Він додав, що у есмінця США намічені військові навчання з низкою країн регіону, зокрема з Україною та Грузією.

"Ну, ми теж проводимо навчання і проводитимемо", — сказав Шойгу.

Як повідомлялося раніше, останнім часом Росія знову нарощує військовий контингент біля кордонів з Україною. При цьому побоювання про можливу ескалацію конфлікту почали виникати навіть у США.

Через це глава ЦРУ Білл Бернс навіть вирушив до Москви, щоб обговорити можливості деескалації ситуації.

Теги:
#США #Росія #Чорне море #Сергій Шойгу
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