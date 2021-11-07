Возможны провокации: Шойгу пригрозил США и Украине из-за учений в Черном море
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Россию напрягло присутствие американского корабля в Черном море.
Россия не исключила провокаций в Черном море из-за учений с участием боевого корабля США USS "Портер".
Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью местным СМИ.
Он заявил, что Россия тщательно следит за кораблями с высокоточным вооружением на борту, прибывшим из стран не черноморского региона.
"Понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей", — сказал Шойгу.
Вместе с тем он выразил мнение, что присутствие военных кораблей США и других стран НАТО является проверкой готовности войск, размещенных вдоль побережья Черного моря и на юге России.
Он добавил, что у эсминца США намечены военные учения с рядом стран региона в том, числе с Украиной и Грузией.
"Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить", — сказал Шойгу.
Как сообщалось ранее, в последнее время Россия вновь наращивает воинский контингент у границ с Украиной. При этом опасения о возможной эскалации конфликта начали возникать даже в США.
Из-за этого глава ЦРУ Билл Бернс даже отправился в Москву, чтобы обговорить возможности деэскалации ситуации.
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