Возможны провокации: Шойгу пригрозил США и Украине из-за учений в Черном море

Россию напрягло присутствие американского корабля в Черном море.

Россия не исключила провокаций в Черном море из-за учений с участием боевого корабля США USS "Портер".

Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью местным СМИ.

Он заявил, что Россия тщательно следит за кораблями с высокоточным вооружением на борту, прибывшим из стран не черноморского региона.

"Понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей", — сказал Шойгу.

Вместе с тем он выразил мнение, что присутствие военных кораблей США и других стран НАТО является проверкой готовности войск, размещенных вдоль побережья Черного моря и на юге России.

Он добавил, что у эсминца США намечены военные учения с рядом стран региона в том, числе с Украиной и Грузией.

"Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить", — сказал Шойгу.

Как сообщалось ранее, в последнее время Россия вновь наращивает воинский контингент у границ с Украиной. При этом опасения о возможной эскалации конфликта начали возникать даже в США.

Из-за этого глава ЦРУ Билл Бернс даже отправился в Москву, чтобы обговорить возможности деэскалации ситуации.