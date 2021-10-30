Ракетний есмінець США увійшов до Чорного моря: подробиці

Корабель візьме участь у низці військових навчань.

У суботу, 30 жовтня, до Чорного моря увійшов ракетний есмінець США класу "Ерлі Берк" USS "Портер".

Про це повідомляє пресслужба 6-го флоту США.

Зазначається, що есмінець у Чорному морі діятиме у тісній кооперації з іншими силами НАТО в регіоні, а метою його присутності є демонстрація США відданості зусиллям Альянсу щодо збереження миру та стабільності у регіоні.

У повідомленні зазначено, що ВМС США активно співпрацюють із країнами-партнерами у Чорному морі, серед яких Україна, Болгарія, Грузія, Румунія та Туреччина.

Крім того, есмінець візьме участь у кількох міжнародних навчаннях, щоб відточити навігацію та маневрування, а також протиповітряну оборону.

6-й флот базується в італійському Неаполі та часто бере участь у різних міжнародних військових навчаннях з метою збереження стабільності у Європі та Африці.

"Портер" є одним з чотирьох есмінців США, які базуються в іспанській Роті та є частиною передової системи розгортання в рамках комплексної протиповітряної оборони НАТО.

Як повідомлялося раніше, на тлі зростаючої напруги у відносинах США і Китаю в Південнокитайському морі американський підводний човен зіткнувся з невідомим об’єктом, через що кілька військовослужбовців отримали травми.