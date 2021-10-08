Американська субмарина зіткнулася з невідомим об’єктом в Південно-Китайському морі: що там зараз відбувається

У Південно-Китайському морі неспокійно — американські підводники змушені з травмами повернутися на найближчу базу

Тривалий час ситуація в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні залишається напруженою через великі домагання з боку КНР. З цієї причини Австралія уклала важливий пакт з США в результаті якого вона отримає атомний підводний флот.

Недавня стаття на сайті BBC розповідає про те, що ситуація в регіоні продовжує загострюватися. Китай явно націлився на захоплення Тайваню. США запевняють, що не допустять цього. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом цього матеріалу.

Зіткнення підводного човна з невідомим об’єктом

Більше десятка американських моряків отримали травми після того, як атомний підводний човен Connecticut зіткнулася з "невідомим об’єктом" під час занурення в води Південно-Китайського моря.

Південно-Китайське море

Отримані травми незначні і не представляють небезпеки для життя моряків. Командування човна поки не встановило, що послужило причиною зіткнення.

Інцидент стався на тлі зростання напруженості в цьому спірному регіоні у зв’язку зі збільшенням числа вторгнень Китаю в зону протиповітряної оборони Тайваню.

Представник ВМС США повідомив, що підводний човен зараз прямує до американської території Гуам.

"Ядерна силова установка і приміщення корабля ВМФ США Connecticut не були ушкоджені і залишаються повністю працездатними", — йдеться в заяві представника ВМС, який додав, що ступінь пошкодження підводного човна все ще оцінюється.

Чому Південно-Китайське море викликає стільки суперечок?

Підводний човен ВМФ США Connecticut діяв в одному з найбільш спірних регіонів світу.

Китай претендує на більшу частину Південно-Китайського моря, але сусідні країни і США з цим не згодні.

Підводний човен ВМФ США Connecticut в поході

Філіппіни, Бруней, Малайзія, Тайвань і В’єтнам оскаржували претензії Китаю майже на всю акваторію моря на протязі десятиліть, але в останні роки напруженість постійно зростала. США підтримують багатьох з цих країн в цій територіальній суперечці.

Чому зростає напруженість в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні?

Інцидент стався всього через кілька тижнів після того, як США, Великобританія і Австралія погодили історичний пакт про безпеку в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Цей договір розглядається, як спроба протистояти Китаю. В рамках пакту "Аукус" США будуть ділитися з Австралією інформацією щодо будівництва власних атомних підводних човнів.

Азіатсько-Тихоокеанський регіон

Тим часом, радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що він "глибоко стурбований" діями, які підривають мир в цьому регіоні.

Що стоїть за розривом між Китаєм і Тайванем?

Який день поспіль Китай направляє рекордну кількість військових літаків в зону протиповітряної оборони Тайваню.

Відповідаючи на питання, чи готові США вжити військові дії для захисту Тайваню, Салліван сказав: "Ми збираємося вжити заходів вже зараз, щоб спробувати запобігти спробі захоплення Тайваню".

У середу міністр оборони Тайваню заявив, що Китай, за його оцінками, буде готовий почати "повномасштабне" вторгнення на острів до 2025 року.

Тайвань вважає себе незалежною державою, в той час як Китай розглядає його як сепаратистську провінцію, яку необхідно відвоювати, якщо буде потрібно, силою.

Раніше "Телеграф" писав про те, що згідно з даними розвідки Китай прагне подвоїти свій ядерний арсенал.

Китай також фінансує інфраструктурні проекти по всьому світу, продовжуючи реалізовувати свою ініціативу "Один пояс, один шлях" і домагатися лідерських позицій на світовому рівні.

А влітку цього року КНР ввела санкції проти США. Це були дзеркальні заходи Китаю у відповідь на санкції американської сторони проти чиновників в Гонконзі.