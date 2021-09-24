Китай витісняє США з позицій наддержави: коли можливий військовий конфлікт?

КНР реформувала свої збройні сили і готується до нападу на Тайвань

Ще в минулому 2020 році голова американського Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей назвав Китай найбільшою довгостроковою загрозою для Сполучених Штатів Америки.

Недавня стаття на сайті The Guardian розповідає про те, що, на думку багатьох експертів, стратегічною метою керівництва Китаю є досягнення світового панування. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Багато спостерігачів різко критикували Джо Байдена за невмілий поворот в політиці США. Хаотичний вихід з Афганістану, укладення пакту безпеки з Австралією і Великобританією в Індо-Тихоокеанському регіоні, сварка з ключовими союзниками і інші "рухи" виглядали не солідно. Однак подальші дії говорять про те, що Байден вирішив зосередитися на найбільшому зовнішньополітичному виклику — системному суперництві з Китаєм.

Перша точка перетину з інтересами Пекіна

Важливим питанням зараз є те, наскільки швидко це суперництво загостриться на Тайвані. Тайвань — це наступна мета Китаю, але невідомо, чи готовий Захід боротися за нього. Чи допоможе справі захисту цього острова свободи недавно укладений тристоронній пакт між США, Великобританією та Австралією?

Тайвань — острів в Тихому океані, в 150 км від східного берега материкової частини Китаю

Китайські державні ЗМІ із захватом описують кінець американської імперії, особливо, на тлі відходу США з Афганістану. На їхню думку, Афганістан показав, що в разі війни, оборона Тайваню "впаде в лічені години, і американські військові не прийдуть на допомогу". Китайські ЗМІ впевнені, що у США немає мужності для боротьби.

Ранні прогнози зіткнення

Політика США протягом 40 років залишала без відповіді те, що ж вони можуть зробити в разі вторгнення Китаю. Дослідники попереджали про насування конфлікту з Китаєм ще на початку 1997 року.

З тих пір цілі бібліотеки були заповнені обговоренням цієї теми, в тому числі бібліотека Іена Істона, що відображає, як буде відбуватися вторгнення годину за годиною. Жан-П’єр Кабестан, автор книги "Demain la Chine: guerre ou paix?" ( "Майбутнє Китаю: війна або мир") майже два десятиліття писав про можливе вторгнення на Тайвань.

Він турбується, чи не настав вже переломний момент в цьому питанні. "Проект Пекіна з кожним днем стає все більш очевидним — стати провідною світовою державою і таким чином повалити Вашингтон з його п’єдесталу, домінувати в Східній Азії і тим самим витіснити Америку з західної частини Тихого океану", — пише він, — "Народно-визвольна армія Китаю кожен день готується до збройного конфлікту з Тайванем".

Колишній прем’єр-міністр Австралії Кевін Радд зазначає, що, зараз, коли Гонконг знаходиться в руках Китаю, приєднання Тайваню є незавершеним завданням для КНР.

"Я думаю, що до кінця 2020-х і початку 2030-х років ми перейдемо в період, коли Китай почне реалізовувати свої варіанти повернення Тайваню на свою орбіту впливу", — сказав Кевін Радд, — "І ось тоді це дійсно буде небезпечно для нас".

Китайська армія готова діяти

Коли президент Китаю Сі проінспектував провінцію Фуцзянь через протоку навпроти Тайваню, він подзвонив держсекретареві США Ентоні Блінкену і сказав: "Тайванське питання стосується суверенітету і територіальної цілісності Китаю і зачіпає основні інтереси Китаю. У світі є тільки один Китай, а Тайвань — невід’ємна частина Китаю" .

США висловлюють підтримку Тайваню

Блінкен підтвердив готовність США допомогти Тайваню захистити себе. Він висловив думку, що було б "серйозною помилкою намагатися змінити існуючий статус-кво силою".

Тайвань почав розуміти, що йому потрібно робити більше, щоб захистити себе. Протягом наступних п’яти років він витратить на оборону додатково 8,7 млрд доларів, в тому числі на нові ракети. Це необхідно, стверджує Таннер Грір, вчений з Тайваню, тому що тайванці фактично відмовилися від навчання призовників, а їх військове командування ізольовано і застаріло. Він додає, що, якщо Тайвань не мобілізує своє суспільство, США не можуть надати гарантії оборони.

Тайвань збільшив витрати на оборону

Для Білого дому це було б занадто складним завданням просунути це питання всередині своєї країни. Опитування Чиказької ради, проведене в серпні, показало, що тільки 46% підтримали пряме зобов’язання захищати Тайвань у випадку вторгнення Китаю, навіть якщо набагато більше число — 69% — підтримали визнання Тайваню Америкою.

Які справжні наміри КНР

Ключовим питанням є справжні плани Китаю, його часові рамки і глибина його рішучості відстоювати свої претензії, в тому числі щодо Тайваню.

"Є ті, хто говорить, що Китай має агресивні наміри і глобальні амбіції і діє відповідно до цих глобальних амбіцій", — сказав Девід Едельштейн, автор книги " За горизонтом ". Його дослідження стосується того, як взаємодіють падаючі і висхідні держави.

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"Інша школа думки розглядає це як класичну дилему безпеки в міжнародних відносинах. І США, і Китай прагнуть захистити свої інтереси і при цьому загрожують іншим. Третій аргумент полягає в тому, що Китай дійсно мотивований питаннями внутрішньої безпеки. Для китайського керівництва найважливіше те, що воно хоче миру, безпечного для китайського авторитаризму, і поки він безпечний, у них немає інших особливих амбіцій".

Аналіз стратегії Китаю

В урядових колах США стурбованість намірами Китаю тільки зростає. Теза, викладена Бараком Обамою, про те, що США можуть використовувати свою міць, щоб переконати Китай поводитися смирно більше не здається надійною.

Раш Доши, який займав посаду директора з питань Китаю в Раді національної безпеки (СНБ) адміністрації Байдена, опублікував свій аналіз стратегії Китаю.

Доши виявив три стратегії, кожна з яких заснована на мінливому сприйнятті американської загрози. Перший 20-річний період почався із закінченням холодної війни, розпадом Радянського Союзу, війною в Перській затоці і подіями на площі Тяньаньмень і був присвячений придушенню джерел американської сили.

Потім, після фінансового краху 2008 року, Пекін, будучи впевненим, що модель США помилкова, перейшов до створення основ для китайського порядку в Азії. Найкраще це виклав тодішній президент Ху Цзіньтао на 11-й конференції послів Китаю в 2009 році. Ху заявив, що сталася "серйозна зміна балансу міжнародних сил" і що тепер Китаю необхідно "активно щось робити".

Китай відійшов від мін і ракет і інвестував в авіаносці і амфібії. Він мілітаризував острови в Південно-Китайському морі і почав будувати більше кораблів для свого флоту. На політичному рівні Китай перемкнув свою увагу з участі в міжнародних організаціях, щоб зменшити вплив США. Замість цього він почав запускати свої власні ініціативи, такі як Азіатський банк інфраструктурних інвестицій та "Один пояс, один шлях".

Китай активно розвивав свій військово-морський флот

Третя і поточна епоха описується як "великі небачені раніше зміни". Цей період, за словами Доши, збігся з обранням Дональда Трампа і Brexit в 2016 році, що символізувало розпад західного політичного альянсу. На карту знову поставлений світовий порядок через безпрецедентні геополітичні і технологічні зрушення. На думку Доши, ця стратегія вимагає від Китаю проектування нового лідерства і просування своїх норм в таких установах, як Організація Об’єднаних Націй. Китайські збройні сили повинні бути перетворені в експедиційні сили світового класу з базами по всьому світу. Місце Китаю в центрі глобальних ланцюжків постачань також має бути зміцнено.

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"Китай вже може говорити зі світовими державами на рівних", — заявив Сі на щорічних законодавчих сесіях в Пекіні на початку березня. Це зауваження широко інтерпретується китайськими ЗМІ як заяву президента про те, що Китай більше не вважає США силою, яка перевершує Китай.

Коли ж можливий прямий конфлікт

Виступаючи перед комітетом Сенату з питань збройних сил в березні, адмірал Філіп Девідсон, в той час очолював Індо-Тихоокеанське командування США, позначив суворі терміни потенційного вторгнення, заявивши: "Я думаю, що загроза проявиться протягом цього десятиліття — фактично, в найближчі шість років".

Адмірал Філіп Девідсон вважає, що загроза з боку Китаю більш ніж реальна

Він додав: "Я стурбований тим, що вони прискорюють свої амбіції по витісненню Сполучених Штатів і нашої керівної ролі в заснованому на правилах міжнародному порядку. За їх заявою, вони хочуть зробити це до 2050 року. Я турбуюся, що вони можуть захотіти це зробити раніше" .

Засвідчуючи перед тим же комітетом, наступник Девідсона адмірал Джон Акіліно не назвав дати очікуваної конфронтації, але багатозначно сказав: «Я вважаю, що ця проблема набагато ближче до нас, ніж думає більшість. І ми повинні взяти це на себе, задіяти такі засоби стримування, як Тихоокеанська ініціатива стримування, в найближчому майбутньому і в терміновому порядку».

З тих пір Девідсон розширив свою думку про неминучу загрозу для Тайваню. "Зміни в можливостях Народно-визвольної армії Китаю з її ракетами і кіберсіламі, а також їх здатності навчати, підвищувати спільну оперативну сумісність і матеріально-технічне забезпечення — всі ці тенденції вказують мені, що протягом наступних шести років у них буде можливість і здатність насильно приєднати Тайвань", — заявив він.

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"У той же час протягом наступних шести років мені ясно, що Китай буде дотримуватися загальнопартійної підходу, який прагне примушувати, корумпувати і кооптувати міжнародне співтовариство таким чином, щоб вони могли досягти своєї геополітичної переваги, щоб змусити Тайвань капітулювати через крайній дипломатичний і економічний тиск".

Саме така оцінка пояснює дипломатичні ризики, на які Байден був готовий піти при формуванні нового тристороннього пакту безпеки. Він каже, що пакт і відхід з Афганістану слід розглядати як одне ціле. Якщо Індо-Тихоокеанський регіон має вирішальне значення для 21-го століття, а США вважають, що Китай прагне до світового панування, Байдену потрібна була надійна відповідь на китайську загрозу, яка найбільш швидко проявилася в ставленні до Тайваню.

Тайванські військово-морські сили заявляють, що логічним районом для розміщення атомних підводних човнів пакту буде глибока вода в західній частині Тихого океану недалеко від Тайваню. Таким чином, це сигнал Китаю про те, що, незважаючи на формальності, США будуть прагнути захищати його.