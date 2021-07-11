Китай збирається увійти до Афганістану: що пророкують експерти?

Зараз, коли американські війська завершують вихід з Афганістану, Пекін, схоже, чекає свого часу, щоб отримати можливість увійти в країну, яку роздирає війна.

В недавній статті на сайті американського інформаційного каналу "FoxNews" експерт з питань Китаю Гордон Чанг ділиться своїм поглядом на можливий розвиток подій у разі, якщо Китай візьметься за Афганістан. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Для президента Сі Цзіньпіна і Комуністичної партії Китаю Афганістан є ключовим елементом головоломки. Він пропонує можливість, за допомогою якої китайські військові можуть отримати доступ до Аравійського моря через Іран або Пакистан.

Понівечена війною країна може також забезпечити доступ до Ірану та Близького Сходу, а також шлях до Індійського океану і далі в Африку.

Оскільки Китай готується зробити значні інвестиції, які забезпечили б його вплив в Афганістані, автор і експерт з питань компартії Китаю Гордон Чанг все таки сумнівається в здатності режиму домогтися успіху.

"Оскільки китайці більш агресивні, я думаю, що у них буде більше шансів досягти своїх цілей в Афганістані, ніж у нас", - сказав Чанг в інтерв'ю американському телеканалу "Fox News". "Але наявність більшого шансу не означає, що вони доб'ються успіху. Я думаю, що їм просто потрібно більше часу, щоб зазнати невдачі".

"Ми бачили, як Китай встановлює відносини в неблагополучних регіонах, але для них це буде набагато більш серйозним завданням", - продовжив він, зазначивши, що Афганістан є однією з 14 країн, що межують з материковим Китаєм. "Це не якесь далеке завдання, в якому вони можуть просто підняти ставки, оскільки після того, як Китай увійде в нього, їм буде надзвичайно важко вийти з нього".

Як вже згадувалося, одним з ключових інтересів Китаю в Афганістані є доступ.

Китайські лідери вже ведуть переговори з владою Кабула про інвестування в інфраструктуру Афганістану в рамках міжнародної ініціативи Китаю "Один пояс, один шлях".

Програма вартістю трильйон доларів профінансувала декілька проектів, в основному зосереджених на жорсткій інфраструктурі, такий як аеропорти, дороги і морські порти, по всій Азії, Африці і на Близькому Сході.

Комуністична партія Китаю використовувала його для посилення свого впливу, надаючи інфраструктурні позики біднішим країнам в обмін на контроль над місцевими ресурсами, яких в Афганістані більш ніж достатньо.

Використання величезних природних ресурсів Афганістану було давньою метою Китаю.

Країна володіє мінеральними багатствами на суму від 1 до 3 трлн доларів, включаючи рідкісне напівдорогоцінне каміння, мідь, залізо, золото, уран і літій, які необхідні для акумуляторів для альтернативних джерел енергії.

Згідно з повідомленням, угода з афганським урядом продовжить проект Китай-Пакистанського економічного коридору вартістю 62 млрд доларів, який почався в 2013 році.

Чанг, однак, припустив, що продовження ініціативи "Один пояс, один шлях" може в кінцевому підсумку принести користь афганцям, а не китайцям. "Я не думаю, що "Один пояс, один шлях" дійсно так важливий з точки зору мислення афганців", - сказав він. "Це просто дає їм більше важелів впливу на китайців, тому що, почавши будувати інфраструктуру, ви повинні її захистити".

Коли справа доходить до доступу до величезних невикористаних природних ресурсів Афганістану, він заявив, що це може виявитися більш дорогим, ніж очікував Китай. "Добувати корисні копалини з Афганістану буде для них досить дорого".

"Я не кажу, що вони не можуть цього зробити; я думаю, що вони, ймовірно, це зроблять. Але ціна буде набагато вище, ніж вони припускають зараз".

"Афганістан - некерована країна", - зазначає Чанг. "Навіть з 30-річною орендою [для Китаю] їх мідного рудника, вони не змогли отримати вигоду з цього".

Нарешті, закріпившись в регіоні, Китай прагне позбавити уйгурів і інші меншини притулку і уникнути анархічного сценарію, в якому зростання ісламського фундаменталізму на його кордоні загрожує внутрішній безпеці Китаю.

"Пекін робить геноцид і злочини проти людяності проти них, і вони стурбовані тим, що афганці збираються допомогти уйгурам", - сказав Чанг.

Пекін купує свій вплив і чекатиме, що Талібан проігнорує "геноцид" своїх побратимів-мусульман, 12 мільйонів уйгурів в китайській провінції Сіньцзян, розташованій недалеко від афганського та пакистанського кордонів.

Чан висловив свої сумніви, сказавши: "Хоча [китайці] агресивні, я не думаю, що вони такі ж злісні, як елементи, з якими їм доведеться зіткнутися".

"У них прекрасні відносини з Талібаном, але Талібан - не єдиний елемент афганського суспільства. Є багато бойовиків з дуже різними інтересами", - зауважив він. "Індія може налаштувати ці угруповання проти Китаю в Афганістані, збити з пантелику китайців, придушити їх".

В кінцевому рахунку, Чанг вважає, що рішення США про вихід з Афганістану було правильним.

"Прямо зараз найсерйозніша загроза для Сполучених Штатів - це не бойовики в Афганістані, а Китай. Ми загрузли в Афганістані з цією ідеєю національного будівництва". Далі він запропонував США зосередити зусилля на передислокацію своїх сил для допомоги друзям і союзникам в регіонах, що оточують Китай.

"У Пекіна багато грошей, вони можуть багато всього зробити, але вони не можуть робити все, і прямо зараз вони перевантажені. І схоже, що вони збираються додати ще одне завдання для себе, в якому, так, може статися, вони можуть домогтися успіху, але за це доведеться заплатити величезну ціну".

"Я б хотів, щоб Китай загруз в Афганістані", - визнав Чанг. "На це буде цікаво подивитися".