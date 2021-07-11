"Диалог Тараса Шевченко и Ду Фу" - в Китае открыли памятник Кобзарю (фото)

В Пекине открыли памятник "Ворота души. Диалог Тараса Шевченко и Ду Фу". Композиция воспроизводит скульптуру, находящуюся в киевском Ботаническом саду имени академика Фомина.

Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел в Украине.

Памятник открыли на территории украинского посольства в КНР. Скульптор У Вейшань в основу композиции положил две книги. По словам временного поверенного в делах Украины в КНР Жанны Лещинской диалог между двумя поэтами символизирует диалог между стратегическими партнерами - Украиной и Китаем.

Открытие памятника приурочено к 10-летию восстановления отношений стратегического партнерства. Это один из более чем 1300 памятников Тарасу Шевченко в мире.

Справка "Телеграф": Ду Фу - китайский поет, живший в 8 веке. Он оставил после себя около 1400 стихов. Основными темами его лирики была жизнь и чаяния обычных людей.

Ранее "Телеграф" писал, что Китай собирается войти в Афганистан.