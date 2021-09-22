Китай фінансує інфраструктурні проекти по всьому світу: навіщо це Піднебесній?

Ініціатива "Один пояс, один шлях" служить збільшенню впливу Китаю в усьому світі

Уряд Китаю щедро інвестує в велику кількість інфраструктурних проектів по всьому світу. Але найчастіше ці проекти обертаються для інших країн неприємностями.

Експерти з університету Бостона розповідають на новинному сайті News.Yahoo про результати свого дослідження. Вони вивчали вплив китайської ініціативи "Один пояс, один шлях" на місцеві громади і екологію в цілому. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом цього матеріалу.

Китай продовжує реалізацію свого амбіційного багатомільярдного міжнародного проекту, спрямованого на поліпшення зв’язку з рештою світу через торгівлю і інфраструктуру. В рамках цього проекту Китай фінансує будівництво автомобільних і залізних доріг, електростанцій, портів та інших проектів більш ніж в 100 країнах.

Завдяки ініціативі "Один пояс, один шлях" Казахстан, наприклад, отримав доступ до моря

Але розвиток цих проектів нерідко тягне за собою певні негативні наслідки. Відбувається знищення лісів, збільшення незаконної торгівлі природними ресурсами. Часто ці інфраструктурні проекти затверджуються і реалізуються без згоди місцевих громад корінних народів.

Група дослідників вивчила 594 проекти розвитку, що фінансуються Китайським банком розвитку та Експортно-імпортним банком Китаю в період з 2008 по 2019 рік. За цей період банки виділили понад 462 млрд доларів США на фінансування розвитку 93 країнам — приблизно стільки ж, скільки виділив Світовий Банк, традиційний лідер в області фінансування розвитку.

Майже половина всіх проектів, що фінансуються цими двома банками, знаходиться в потенційно критичних місцях проживання.

Кожен третій проект відноситься до існуючих територій, що охороняються, і майже кожен четвертий торкається землі, що належить корінним народам або якою вони керують.

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Найбільші ризики лежать в Південній Америці, Центральній Африці і Південно-Східній Азії. Всі проекти, що фінансуються політичними банками Китаю в Беніні, Болівії і Монголії, частково збігаються з існуючими природоохоронними територіями або потенційно важливими місцями проживання. Понад 65% китайських проектів розвитку в Ефіопії, Лаосі та Аргентині розташовані на землях корінних народів.

В середньому найбільші ризики для земель корінних народів пов’язані з проектами видобутку і транспортування, такими як шахти, трубопроводи та дороги. Найбільшу загрозу природі представляють енергетичні проекти, в тому числі греблі і вугільні електростанції. Наприклад, каскад із семи гідроелектростанцій уздовж річки Нам Оу в Лаосі витіснив громади корінних народів, існування яких залежало від місцевих екосистем.