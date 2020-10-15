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Четвер, 15.10.2020
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Дуже бідно і дуже дивно: журналіст розповів, як російський Північ перетворився в "китайську розвагу"
Оновлено 16:51 Сьогодні Телеграф
Автор російського новинного проект Baza Микита Могутін побував на Кольському півострові - в селі Териберка, яке стало прообразом міста Прибережний у фільмі "Левіафан" Андрія Звягінцева.

Три дні дали можливість журналісту відчути як там дуже красиво, але дуже бідно. Своїми враженнями він поділився з передплатниками в Facebook

- Мила деталь - місцеві жителі не люблять "Левіафан" Звягінцева, кажуть, що він створив їм образ брудних алкоголіків, - зазначив Микита Могутін. - Але неймовірна навколишнє їх природа, в яку складно повірити, засипана битим склом, пляшками, уламками мангалів, пакетами, упаковками від чіпсів, диванами, гнилими стільцями, битими машинами та іншими відходами. На березі біля будинків відчутно тхне каналізацією - океан все понесе, змиє. Природа для місцевих жителів - це звична даність. В Ісландії за витоптування мохів на скелях штрафують на тисячі євро. У Росії ж так багато всього, що нічого і не шкода.

 

 

 

Журналіст зазначає, що поїхати в Териберка варто заради "неможливою краси, величезного прозорого повітря, тиші і якогось дуже важливого для російського серця відчаю". При цьому Микита Могутін вважає, що село є "абсолютно огидне змішанням наївною жадібності людей, на яких раптом звалилися гроші і навколишнього злиднів і бруду".

 

- Якщо місцева влада ремонтують будинки, вони обшивають їх найдешевшим різнобарвним сайдингом, - продовжує наводити приклади журналісти. - В результаті гнилі, неймовірно фактурні занедбані бараки сусідять з чимось, схожим на лужковські торгові центри біля метро. Якщо це не зміниться, тим місцям залишилося всього кілька років, потім вони перетворяться в північний Адлер - брудний, безглуздий, бездушний, безглуздий.

 

 

Також Микита Могутін зазначає, що російський північ давно вже став китайським розвагою і російським туристам тут не особливо раді. Хоча місцевим зараз вибирати не доводиться.

 

 

- Китайці люблять подорожувати, а тут ще й полярне сяйво в лютих декораціях вмираючої цивілізації, - пояснює жунраліст. - Відмінна і дуже зрозуміла деталь - назви всіх місцевих магазинів, готелів і ресторанів продубльовані китайськими ієрогліфами. Рано темніє, тому вивіски в більшості своїй свячень, як табло обмінників. Бредеш так з російської ХТОН між дерев'яних бараків і раптом - 食物. І нижче, дрібно - "Продукти". Жителі Териберка дуже люблять китайців, а російських - не дуже. У китайців є гроші, а у російських їх сильно менше. Але зараз китайців в Териберка немає через пандемію, тому жителі перебиваються тим, що дають.

 

Розцінки для туристів зараз такі, наводить приклад Микита Могутін: чашка кави - 150 рублів, обід в ресторані з морепродуктами, яких зловили прямо під вікнами, - в районі 3 тис. Рублів, краб - 8 тис. Рублів за кіло, шматок смаженої оленини - 1,5 тис. рублів. Годинна прогулянка на катері обійдеться в 7 тис. Рублів, а розвага "полювання за сяйвом" - в 6 тис. Рублів, причому половину обіцяють повернути, якщо північне сяйво не вийде побачити.

 

"Левіафан" - російська соціальна драма, знята Андрієм Звягінцевим в 2014-му році, інтерпретація біблійного сюжету. Левіафаном в Старому Завіті називають міфологічне морське чудовисько, а в фільмі цей образ використовується як метафора державної влади. У центрі історії - живе на півночі Микола, який разом з батьком побудував будинок і майстерню. Але його нормальне життя руйнується через те, що мер містечка поклав око на земельну ділянку біля води. Микола позбавляється не тільки житла, але і роботи, але не може відстояти свої інтереси ні за допомогою міліції, ні в суді, тому що в російській глибинці панує беззаконня.

Нагадаємо, що в 2015 році "Лефіафан" був номінований на премію "Оскар" в категорії Найкращий фільм іноземною мовою.

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Все по темі:

Левиафан, Північ, Микита Могутун, Андрій Зв'ягинцев.

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