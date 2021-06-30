У Китаї запрацював новий мега-аеропорт: як виглядає це диво архітектури (фото, відео)

Довгоочікуваний китайський міжнародний аеропорт Ченду Тяньфу офіційно почав роботу, пропонуючи мандрівникам ще одну можливість потрапити на батьківщину гігантських панд. Перший рейс, що виконується авіакомпанією "Sichuan Airlines", вилетів до Пекіну о 11:10 ранку в неділю, 27 червня.

Стаття на сайті агентства CNN розповідає про грандіозний проект, який тривав п'ять років. "Телеграф" представляє вам переклад цієї статті.

Ченду, столиця провінції Сичуань, тепер є третім містом в країні з двома міжнародними аеропортами, що з'єднують Шанхай і Пекін.

Побудована на суму близько 70 млрд китайських юанів (10,8 млрд доларів), перша черга великого авіаційного вузла здатна обслуговувати до 60 млн пасажирів на рік, що допомагає ще більше відкрити південно-західний регіон країни.

В експлуатації перебувають три злітно-посадочні смуги і два термінали загальною площею 710 тис квадратних метрів. Державне інформаційне агентство "Сіньхуа" повідомило, що з часом в аеропорту з'являться термінали площею 1,4 млн квадратних метрів, здатні обслуговувати 120 млн пасажирів на рік.

Крім знаменитих панд, Сичуань славиться своєю гострою кухнею і красивими пейзажами, що робить його одним з найпопулярніших туристичних напрямків Китаю як серед місцевих, так і серед іноземних туристів.

Однак поки що Китай залишається закритим для більшості міжнародних мандрівників.

"Новий аеропорт в Ченду був необхідний для підтримки триваючого швидкого зростання економіки", - сказав авіаційний аналітик Брендан Собі. "Внутрішній ринок Китаю вже повністю оговтався від пандемії і буде продовжувати швидко рости. З огляду на розмір міста та його центральне розташування в Китаї, Ченду має дуже хороші можливості для отримання вигоди".

До пандемії старий міжнародний аеропорт Ченду Шуанлю був четвертим за величиною в країні за кількістю пасажирів. У 2020 році "фактично він був другим за величиною, оскільки пандемія зачепила його менше, ніж інші великі аеропорти через його сильну залежність від внутрішнього ринку", - додає Собі.

Міжнародний аеропорт Ченду Тяньфу - лише один з багатьох аеропортів, які Китай планує відкрити в найближчі роки.

Згідно планам уряду до 2035 року країна планує використовувати 400 аеропортів, що є величезним стрибком в порівнянні з нинішніми 241 аеропортом.