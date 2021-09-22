Китай финансирует инфраструктурные проекты по всему миру: зачем это Поднебесной?

Инициатива "Один пояс, один путь" служит увеличению влияния Китая во всем мире

Правительство Китая щедро инвестирует в большое количество инфраструктурных проектов по всему миру. Но зачастую эти проекты оборачиваются для других стран неприятностями.

Эксперты из Бостонского университета рассказывают на новостном сайте News.Yahoo о результатах своего исследования. Они изучали влияние китайской инициативы "Один пояс, один путь" на местные общины и экологию в целом. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

Китай продолжает реализацию своего амбициозного многомиллиардного международного проекта, направленного на улучшение связи с остальным миром через торговлю и инфраструктуру. В рамках этого проекта Китай финансирует строительство автомобильных и железных дорог, электростанций, портов и других проектов более чем в 100 странах.

Благодаря инициативе "Один пояс, один путь" Казахстан, например, получил доступ к морю

Но развитие этих проектов нередко влечет за собой определенные отрицательные последствия. Происходит уничтожение лесов, увеличение незаконной торговли природными ресурсами. Часто эти инфраструктурные проекты утверждаются и реализуются без согласия местных общин коренных народов.

Группа исследователей изучила 594 проекта развития, финансируемых Китайским банком развития и Экспортно-импортным банком Китая в период с 2008 по 2019 год. За этот период банки выделили более 462 млрд долларов США на финансирование развития 93 странам — примерно столько же, сколько выделил Мировой Банк, традиционный лидер в области финансирования развития.

Почти половина всех проектов, финансируемых этими двумя банками, находится в потенциально критических местах обитания.

Каждый третий проект относится к существующим охраняемым территориям, и почти каждый четвертый затрагивает земли, принадлежащие или управляемые коренными народами.

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Наибольшие риски лежат в Южной Америке, Центральной Африке и Юго-Восточной Азии. Все проекты, финансируемые политическими банками Китая в Бенине, Боливии и Монголии, частично совпадают с существующими охраняемыми территориями или потенциально важными местами обитания. Более 65% китайских проектов развития в Эфиопии, Лаосе и Аргентине расположены на землях коренных народов.

В среднем наибольшие риски для земель коренных народов связаны с проектами добычи и транспортировки, такими как шахты, трубопроводы и дороги. Наибольшую угрозу природе представляют энергетические проекты, в том числе плотины и угольные электростанции. Например, каскад из семи гидроэлектростанций вдоль реки Нам Оу в Лаосе вытеснил общины коренных народов, существование которых зависело от местных экосистем.