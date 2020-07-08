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Глава ФБР: Китай является главной угрозой для США

Глава ФБР: Китай является главной угрозой для США
14:03 Сегодня Телеграф Укринформ
Глава американского Федерального бюро расследований Кристофер Рэй назвал Китай самой большой долгосрочной угрозой для Соединенных Штатов Америки. Об этом он заявил во время выступления в Институте Гудзона в Вашингтоне, сообщает BBC.

"Шпионаж и кражи, совершенные Китаем, представляют самую большую долгосрочную угрозу для безопасности США", - отметил Рэй.

Директор ФБР заявил, что Китай "прилагает все усилия, чтобы любыми средствами стать единственной мировой сверхдержавой".

По его словам, ФБР открывает новое "контрразведывательное дело относительно Китая каждые 10 часов". Рэй добавил, что почти половина из около пяти тысяч дел, которые сейчас ведутся в США, "связаны с Китаем".

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Как заявил директор ФБР, Китай ориентируется на китайских граждан, проживающих за рубежом, заставляя их вернуться, используя "шокирующую" тактику.

"Мы говорим о политических конкурентах, диссидентах и критиках, стремящихся разоблачить нарушения Китая в области прав человека", - сказал Рэй.

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Китай, США, ФРБ.

Автор:

Телеграф
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