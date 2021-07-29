Китай стремится удвоить свой ядерный арсенал: о чем говорят данные разведки?

Китай стремится стать сверхдержавой и делает все возможное для усиления своих экономических и военных возможностей.

Статья на сайте "Би-Би-Си" рассказывает о наращивании ядерных вооружений Китаем в условиях крайней секретности. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

Спутниковые снимки из провинции Синьцзян на западе страны позволяют предположить, что здесь ведется строительство площадки для шахтных пусковых установок для ядерных ракет. Об этом сообщает Федерация американских ученых (FAS).

Представители министерства обороны США выразили обеспокоенность наращиванием ядерных мощностей Китая.

Это вторая строящаяся площадка с шахтными пусковыми установками в западном Китае, о которой сообщается за последние два месяца.

На площадке может разместиться около 110 шахт, которые представляют собой подземные сооружения, используемые для хранения и запуска ракет.

В прошлом месяце газета "Washington Post" сообщила о 120 шахтных пусковых установках, обнаруженных в пустынной местности в Юмэнь, провинция Ганьсу.

Федерация американских ученых сообщила в своем отчете в понедельник, что новый объект в Хами, примерно в 380 км к северо-западу от Юмэня, находится на гораздо более ранней стадии строительства.

В 2020 году Пентагон заявил, что Китай имеет около 200 боеголовок и намерен удвоить свои запасы этих вооружений.

Аналитики говорят, что у США есть около 3800 боеголовок.

Эти новости появляются, когда США и Россия готовятся к переговорам по контролю над вооружениями.

Переговоры между заместителем госсекретаря США Венди Шерман и заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым рассматриваются как первый шаг к возобновлению зашедших в тупик переговоров о сокращении ядерных вооружений.

Но Китай до сих пор не участвовал в переговорах по контролю над вооружениями.

Стратегическое командование США, подразделение Министерства обороны США, ответственное за стратегическое сдерживание, выразило обеспокоенность по поводу информации, содержащейся в этом отчете.

"Это второй раз за два месяца, когда общественность получила подтверждение того, о чем мы все время говорили - о растущей угрозе, с которой сталкивается мир, и о завесе секретности, которая его окружает", - говорится в сообщении.

Площадка с шахтными пусковыми установками в Синьцзяне была обнаружена с помощью коммерческих спутниковых снимков, но позже компания Planet, занимающаяся созданием спутниковых изображений, предоставила снимки с более высоким разрешением.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Китай строит в пустыне суперсекретный аэродром для испытания космического оружия.