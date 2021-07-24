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Китай ввел санкции против США - в чем причина

Китай ввел санкции против США - в чем причина
09:01 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В КНР ввели санкции против США. Это зеркальные меры Китая в ответ на санкции американской стороны против чиновников в Гонконге. 

Об этом сообщает BBC. 

МИД Китая наложил санкции на 7 компаний и физлиц, в том числе бывшего министра торговли США Вилбура Росса, директора Хьюман Райтс Вотч по Китаю Софи Ричардсон и  председателя американо-китайской комиссии по обзору экономики и безопасности Кэролайн Бартоломью.

Что стоит за "холодной войной" между США и Китаем?

Дипломатическая история конфликта продолжается уже некоторое время. В 2020 году Китай принял Закон о национальной безопасности в Гонконге. Он грозил пожизненным заключением за подрывную деятельность и сговор с иностранцами.

США ввели санкции против чиновников специального административного района КНР Гонконга из-за их роли в мерах безопасности. Также американцы предупредили местное бизнес-сообщество о рисках работы в Гонконге. 

Попытку уладить конфликт примет заместитель госсекретаря США Венди Шерман во время визита в Китай в ближайшее время. 

Ранее сообщалось, что Китайская правящая партия готова жертвовать экономикой ради своего господства. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Китай, США, Санкции, КНР, Гонконг.
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