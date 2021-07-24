Китай ввел санкции против США - в чем причина

В КНР ввели санкции против США. Это зеркальные меры Китая в ответ на санкции американской стороны против чиновников в Гонконге.

Об этом сообщает BBC.

МИД Китая наложил санкции на 7 компаний и физлиц, в том числе бывшего министра торговли США Вилбура Росса, директора Хьюман Райтс Вотч по Китаю Софи Ричардсон и председателя американо-китайской комиссии по обзору экономики и безопасности Кэролайн Бартоломью.

Дипломатическая история конфликта продолжается уже некоторое время. В 2020 году Китай принял Закон о национальной безопасности в Гонконге. Он грозил пожизненным заключением за подрывную деятельность и сговор с иностранцами.

США ввели санкции против чиновников специального административного района КНР Гонконга из-за их роли в мерах безопасности. Также американцы предупредили местное бизнес-сообщество о рисках работы в Гонконге.

Попытку уладить конфликт примет заместитель госсекретаря США Венди Шерман во время визита в Китай в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Китайская правящая партия готова жертвовать экономикой ради своего господства.