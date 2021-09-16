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Австралія отримає атомний підводний флот в рамках нового військового Альянсу

Автор
Галина Михайлова
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Оголошення про початок тристороннього співробітництва. Новина оновлена 16 вересня 2021, 09:37
Оголошення про початок тристороннього співробітництва.

AUKUS став новим альянсом трьох держав.

Партнерство в оборонній сфері та безпеці стане головним завданням нового об’єднання Великобританії і двох її колишніх колоній — Австралії і США. Співпраця буде направлена на спільні проєкти в регіоні Індійського і Тихого океанів.

Про це повідомляється в спільній заяві президентів, опублікованій на сайті Білого Дому.

Альянс отримав назву AUKUS і однією з його цілей буде інтеграція наукового та технічного потенціалу в оборонній сфері, включаючи логістику поставок. Також співпрацю розширять на кібер і квантові технології, а також розвиток машинного інтелекту.

Новостворене об’єднання вже намітило амбітні плани з створення підводного флоту для Австралії. Він буде атомним. Реалізувати проєкт планують за півтора роки. Особливістю стануть заходи з безпеки, оскільки Австралія має зобов’язання як країна без ядерної зброї.

На таку ініціативу відреагували у Франції, висловивши жаль з приводу того, що Австралія не хоче купувати атомні підводні човни, а будуватиме їх в рамках нової співдружності.

Раніше "Телеграф" писав, що США можуть надати Україні систему протиповітряної оборони "Залізний купол".

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