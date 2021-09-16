Укр

Австралия получит атомный подводный флот в рамках нового военного Альянса

Автор
Галина Михайлова
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Объявление о начале трехстороннего сотрудничества. Новость обновлена 16 сентября 2021, 09:37
Объявление о начале трехстороннего сотрудничества.

AUKUS стал новым альянсом трех государств.

Партнерство в оборонной сфере и безопасности станет главной задачей нового объединения Великобритании и двух ее бывших колоний — Австралии и США. Сотрудничество будет направлено на совместные проекты в регионе Индийского и Тихого океанов.

Об этом сообщается в совместном заявлении президентов, опубликованном на сайте Белого Дома.

Альянс получил название AUKUS и одной из его целей буде интеграция научного и технического потенциала в оборонной сфере, включая логистику поставок. Также сотрудничество расширят на кибер и квантовые технологии, а также развитие машинного интеллекта.

Новосозданное объединение уже наметило амбициозные планы по созданию подводного флота для Австралии. Он будет атомным. Реализовать проект планируют за полтора года. Особенностью станут меры по безопасности, поскольку Австралия имеет обязательства как страна без ядерного оружия.

На такую инициативу отреагировали во Франции, выразив сожаление о том, что Австралия не хочет покупать атомные подлодки, а будет строить их в рамках нового содружества.

Ранее "Телеграф" писал, что США могут предоставить Украине систему противовоздушной обороны "Железный купол".

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