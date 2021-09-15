США могут отдать Украине ПВО "Железный купол"
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Такое дополнение было сделано в законопроект об обороне на следующий год.
Кроме денег, выделенных на оборонную сферу Украины, США могут предоставить также систему противовоздушной и противоракетной обороны. Поправку в проект финансового года 2022 предложил конгрессмен Скотт Франклин из Флориды и ее приняли 2 сентября.
Об этом пишет POLITICO.
Про конкретные системы ПВО и ПРО не говорится, но источники издания сообщают, что речь может идти о двух батареях Iron Dome ("железный купол"), которые не могут "вписаться" в противоракетную оборону США.
Отметим, что речь идет не про безвозмездную передачу. Цитируя законопроект издание пишет о продаже или передаче. Эксперты сомневаются, будет ли "железный купол" эффективен в контексте конфликта с Россией, поскольку на линии разграничения их эффективность ниже. Но система ПВО может быть использована для защиты важных объектов.
Отметим, что система "железный купол" была создана в Израиле и успешно перехватывает ракеты, направляемые ХАМАСом.
"Телеграф" ранее сообщал про желание Украины приобрести систему "Железный купол". Об этом заявил Андрей Таран в мае 2021.
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