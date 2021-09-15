Укр

США могут отдать Украине ПВО "Железный купол"

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
39
Израиль поставлял "Железный купол" США Новость обновлена 15 сентября 2021, 12:42
Израиль поставлял "Железный купол" США

Такое дополнение было сделано в законопроект об обороне на следующий год.

Кроме денег, выделенных на оборонную сферу Украины, США могут предоставить также систему противовоздушной и противоракетной обороны. Поправку в проект финансового года 2022 предложил конгрессмен Скотт Франклин из Флориды и ее приняли 2 сентября.

Об этом пишет POLITICO.

Про конкретные системы ПВО и ПРО не говорится, но источники издания сообщают, что речь может идти о двух батареях Iron Dome ("железный купол"), которые не могут "вписаться" в противоракетную оборону США.

Отметим, что речь идет не про безвозмездную передачу. Цитируя законопроект издание пишет о продаже или передаче. Эксперты сомневаются, будет ли "железный купол" эффективен в контексте конфликта с Россией, поскольку на линии разграничения их эффективность ниже. Но система ПВО может быть использована для защиты важных объектов.

Отметим, что система "железный купол" была создана в Израиле и успешно перехватывает ракеты, направляемые ХАМАСом.

"Телеграф" ранее сообщал про желание Украины приобрести систему "Железный купол". Об этом заявил Андрей Таран в мае 2021.

На месте взрыва продолжают работать следователи
Днепр
Взрыв в Днепре расследуют как теракт: стали известны имена погибших (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
На месте взрыва продолжают работать следователи
Взрыв в Днепре расследуют как теракт: стали известны имена погибших (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Удаленная работа завоевывает все большую популярность
Мир на удаленке без продавцов, врачей и дипломов: как изменится человеческий труд в скором будущем
Дата публикации
Категория
Андрей Шевченко
Шевченко может продолжить карьеру за океаном
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
Новые сертификаты вакцинации имеют разные сроки годности: что надо знать
Дата публикации
Категория
Краков - город на юге Польши с населением около 1 млн жителей
Как жители Кракова сохраняют свой город: опыт защиты экологии и исторического наследия