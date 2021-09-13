В Секторе Газа вновь горячо: Израиль ответил авиаударами на ракетные обстрелы ХАМАСа (видео)

Авиаудар произошел в ответ на выпущенную движением ХАМАС ракету, которую перехватила система "Железный купол".

Армия обороны Израиля рано утром в понедельник, 13 сентября, нанесла удар по целям в секторе Газа, тем самым ответив на ракетные обстрелы в воскресенье, 12 сентября.

Об этом сообщает "The Jerusalem Post".

Нанесение авиаударов произошло в ответ на выпущенную ракету, перехваченную "Железным куполом".

"Реактивные истребители снова атаковали цели ХАМАС после того, как ракета была выпущена и перехвачена во время волны атак ранее вечером", — сообщают в армии обороны.

Известно, что в воскресенье в кибуцах Киссуфим и Эйн-ха-Шлоша у границы с сектором Газа, сработали ракетные сирены. Впоследствии система противовоздушной обороны Израиля "Железный купол" 12 сентября перехватила ракету над городом Сдерот на юге страны.

В результате авиаударов примерно пять местных получили ранения, не добежав до хранилища.

В армии обороны Израиля сообщают, что военные нанесли удары по четырем объектам "Хамас". Стоит отметить, что эти объекты используют для "военной подготовки, производства и хранения оружия и входа в подземный террористический тоннель".

В израильских СМИ пишут, что взрывы произошли в северной и южной частях сектора Газа, в результате чего пострадал один из объектов "ХАМАС" в городе Рафах. Тогда из израильских самолетов начались обстрелы с крупнокалиберных пулеметов.

В результате авиаударов пострадали также цели вблизи Бейт-Лахии, Хан-Юнис и Дейр-эль-балах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в июле Сектор Газа атаковал Израиль зажигательными пулями, на что в стране ответили авиаударом.