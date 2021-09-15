США можуть віддати Україні ППО "Залізний купол"

Таке доповнення було зроблене в законопроєкті про оборону на наступний рік.

Крім грошей, виділених на оборонну сферу України, США можуть надати також систему протиповітряної і протиракетної оборони. Поправку в проєкт фінансового року 2022 запропонував конгресмен Скотт Франклін з Флориди і її прийняли 2 вересня.

Про це пише POLITICO.

Про конкретні системи ППО і ПРО не йдеться, але джерела видання повідомляють, що мова може йти про дві батареї Iron Dome ("Залізний купол"), які не можуть "вписатися" в протиракетну оборону США.

Відзначимо, що мова йде не про безоплатну передачу. Цитуючи законопроєкт видання пише про продаж або передачу. Експерти сумніваються, чи буде "Залізний купол" ефективний в контексті конфлікту з Росією, оскільки на лінії розмежування його ефективність нижче. Але система ППО може бути використана для захисту важливих об’єктів.

Відзначимо, що система "Залізний купол" була створена в Ізраїлі і успішно перехоплює ракети, що направляються ХАМАСом.

"Телеграф" раніше повідомляв про бажання України набути систему "Залізний купол". Про це заявив Андрій Таран в травні 2021.