Байден розпорядився виділити Україні $ 60 млн на оборонні потреби

Президент США доручив виділення грошей Україні відповідно до закону про іноземну допомогу від 1961 року.

Напередодні візиту президента України Володимира Зеленського в Вашингтон, президент США Джо Байден 27 серпня доручив держсекретареві США виділити до $ 60 млн для України. В еквіваленті національної валюти це 1,6 млрд грн.

Про це стало відомо з меморандуму про делегування повноважень, опублікованому на сайті Білого Дому.

У тексті зазначено, що кошти виділяють "на оборонні витрати і послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту і навчання, для надання допомоги Україні".

Виділення допомоги від Сполучених Штатів сталося на тлі підготовки зустрічі двох президентів 31 серпня. "Телеграф" писав, що під час дводенного візиту Зеленський планує обговорити ряд економічних питань, в тому числі і співпрацю у високотехнологічних галузях, а також питання безпеки, Донбасу і Криму.

Але, радикальних проривів і рішень очікувати від цієї зустрічі не варто. Політичний експерт Тарас Березовець в інтерв’ю "Телеграфу" розповів про те, для чого потрібна ця зустріч президенту США Джо Байдену.