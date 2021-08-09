Озвучены три основные темы, которые Зеленский и Байден обсудят в Белом доме

На встрече в США Владимир Зеленский и Джо Байден обговорят партнерство двух стран, вопросы безопасности и экономики.

Про это рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире канала Украина-24.

По его словам, Киев хочет вывести политическое партнерство с Вашингтоном на новый уровень. Среди планируемых вопросов - Крым, Донбасс и противодействие российской агрессии. Кулеба не смог рассказать детали, но утверждает, что есть конкретные идеи.

В экономическом блоке у Украины есть конкретные проекты, которые могут заинтересовать США, с датами, цифрами, сроками реализации.

"Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег, в том числе и в стратегических отраслях экономики", - отметил глава МИД Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что есть риски провокаций со стороны России для срыва встречи двух президентов.