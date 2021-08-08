Риски провокации есть: генерал открыл, какой "сюрприз" Путин может устроить на День независимости Украины

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06:43 Вс, 8 Август 2021 Телеграф Владимир Путин

Россия может сорвать встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена разве что путем военного вторжения ко Дню независимости, однако такой сценарий маловероятен.

Такое мнение для "Телеграфа" высказал генерал-лейтенант Василий Богдан.

Он напомнил, как российские войска вторглись на Донбасс, пока на Крещатике в 2014 году проходил военный парад. По мнению генерала, повторение этого сценария - единственный способ, как президент РФ Владимир Путин мог бы сорвать визит Зеленского в США.

Однако, хотя Кремль настроен на поглощение Украины, учитывая текущую геополитическую обстановку и развитие мощи украинской армии, Путин вряд ли решится на наступление.

Больше о рассекречивании материалов "Иловайского котла" и прогнозах на встречу Зеленского с Байденом читайте в материале "Телеграфа": Байден понимает угрозу Кремля, и у Путина есть только один вариант сорвать визит Зеленского - генерал-лейтенант.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
Просмотры: 2,576

Все по теме:

Украина, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Владимир Зеленский, День независимости Украины.
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