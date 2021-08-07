Байден понимает угрозу Кремля, и у Путина есть только один вариант сорвать визит Зеленского - генерал-лейтенант

Первая неделя августа ознаменовалась рядом важных для Украины событий и заявлений. В рамках подготовки визита президента Владимира Зеленского в США, который состоится 30 августа, главы МИД и ОП Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак побывали в Вашингтоне, где встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Сам Зеленский в интервью телеканалу "Дом" сделал ряд заявлений по Донбассу, в том числе, что тот никогда не будет российской территорией. Офис генерального прокурора тем временем пообещал открыть ранее засекреченные материалы расследования дела об "Иловайском котле" – трагедии августа 2014 года. Об этом на встрече с родными погибших, плененных и пропавших рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Эти темы "Телеграф" обсудил с ветераном внешней разведки, генерал-лейтенантом Василием Богданом.

– В августе 2014 года при выходе войск из Иловайска в "зеленом коридоре" оккупанты убили, ранили и пленили сотни защитников Украины. Как оцениваете решение генпрокуратуры рассекретить документы по этому делу?

– Расследование по Иловайской трагедии было проведено ранее. Не будем говорить, насколько эффективное. С чем я там точно согласен, так это с тем, что главным виновником трагедии является РФ, лично Путин и военное командование вооруженных сил России. Именно они устроили бойню украинских военнослужащих, которые должны были выйти из окружения по "зеленому коридору".

Понятно, что не на все вопросы удалось найти ответы. Некоторым удалось избежать ответственности – за пассивность, за то, что сняли некоторые военные формирования, как тот же Закарпатский батальон, который почему-то поехал домой. Были определенные вопросы и к личному составу "Альфы" СБУ. Но в целом вывод, сделанный ранее, на то время устраивал высшее военно-политическое руководство государства. И определенных командующих ряда секторов.

Сейчас же на фоне обострения политической борьбы, мне кажется, недаром принято это решение и прошли ротации в ВСУ, включая замену начальника Генштаба, руководителя операции Объединенных сил, а также главкома Хомчака, который непосредственно тогда руководил боевыми действиями в районе Иловайска.

– Есть ли в решении обнародовать данные по Иловайской трагедии именно сейчас политическая подоплека?

– Не исключаю. В стране обостряется политическая борьба. Не только между известными политическими силами, но и между определенными олигархическо-клановыми группами, которые серьезно влияют на общественно-политическую ситуацию. И каждая сторона ведет поиск аргументов компрометирующего характера – как болезненней уколоть оппонента, чтобы тот понес электоральные, репутационные потери, и не мог составить мощную конкуренцию на будущих президентских и парламентских выборах, в том числе досрочных, о вероятности которых всё громче говорят.

Сейчас очевидно, что в процессе пересмотра засекреченных материалов в Офисе президента нашли возможности для того, чтобы отдельные вопросы придать в таком свете, чтобы они причинили проблемы тогдашнему руководству государства и определенным командующим ВСУ, которые были задействованы в той операции.

Думаю, здесь действительно существует политическая составляющая.

– Как оцениваете недавнее интервью президента Зеленского телеканалу "Дом", в котором он много говорил о конфликте на Донбассе?

– В целом я оцениваю как позитивные основные месседжи, которые были высказаны Зеленским. Особенно твердую позицию украинской стороны касательно деоккупации территорий Донбасса и Крыма. Причем на наших условиях: сначала решение вопроса безопасности (полное прекращения обстрелов, вывод войск, вооружения и техники, установление украинского контроля за границей), а потом уже всех остальных (выборы, принятие определенных законов).

Чего я не увидел, так это четкого отношения Зеленского к формуле Штайнмайера, которую нас пытаются принудить имплементировать в украинское законодательство. Да, рядом своих высказываний он фактически подтвердил нивелирование этой формулы, которая предусматривает выполнение сперва политической составляющей (включая выборы в ОРДЛО без передачи Украине контроля за границей), а потом уже всё остальное. Но, с другой стороны, я считаю, что глава государства должен был четко озвучить свою позицию касательно этого достаточно вредного для Украины фактора, связанного с формулой Штайнмайера.

Президент ФРГ – тот самый Штайнмайер – периодически говорит о неком моральном долге своего государства перед РФ за происшедшее в годы Второй мировой войны. При этом не учитывает те потери, которые понесла тогда Украины: около 8 млн человеческих жизней, материальные потери почти на полтриллиона долларов.

Заангажированность высшего военно-политического руководства ФРГ очевидна. И вместе с развитием партнерских отношений, Украина должна ставить на первое место национальный интерес. И отстаивать свою позицию, которая приведет к необходимому решению, связанному с возобновлением суверенитета и территориальной целостности нашего государства – на таких условиях, которые это всё и обеспечат.

– Почему это интервью появилось именно сейчас?

– Возможно, это связано с тем, что подавляющее большинство сознательного украинского гражданского общества категорически не воспринимает все эти предложения а-ля формула Штайнмайера, которые пытается протолкнуть Кремль, чтобы обеспечить мир на Донбассе на своих условиях, а также "закрыть" вопрос Крыма. На Банковой чувствуют настроения украинцев. И чтобы усилить свое реноме, электоральную симпатию, показать, что он отстаивает национальные интересны, Зеленский начал говорить так, как его предшественник Порошенко. И как следовало говорить с самого начала, а не ждать два года, теряя время, репутацию и не обращая внимания на необходимость укрепления обороноспособности страны.

Вторым фактором для появления данного интервью именно в это время является, как мне кажется, грядущий визит президента Украины в США.

Высказанные месседжи – своеобразный сигнал Белому дому, что руководство Украины занимает именно такую позицию касательно урегулирования конфликта на востоке. И что наша позиция должна восприниматься США. Это фактическая подготовка наших американских партнеров к тем переговорам, которые намечены на 30 августа.

– Что можно сказать о подготовке визита и ожидания от него?

– Несмотря на все проблемы, которые существуют в нашей стране из-за иногда неадекватного поведения руководства государства в отстаивании национальных интересов, необходимость такого визита понимают все. И конструктивные оппозиционные силы также поддерживают его. В силу своих возможностей даже пытаются содействовать. Не секрет, что ряд украинских политических лидеров имеют прямые контакты с американскими конгрессменами, с администрацией президента США. Это тоже дает возможность формировать определенное мнение о ситуации в Украине. И о том, чего хотела бы украинская сторона от американской.

Часть вопросов уже озвучили. Они будут касаться оборонной, инвестиционной, экономической сфер, дальнейшей поддержки со стороны США украинских усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности.

В корректной и конструктивной форме следует поднять вопрос касательно предоставления Украине четких перспектив членства в НАТО. А также – предоставления Украине на данном этапе статуса приоритетного военно-политического союзника США вне НАТО. Это серьезно расширит возможности американо-украинского сотрудничества в торгово-экономических, безопасностных, оборонных сферах.

Не исключаю, что будет вестись поиск неких компромиссных решений касательно украино-российских, украино-российско-американских отношений в контексте поиска того решения, которое может остановить войну и освободить оккупированные территории Донбасса и Крыма.

– Следует ли ждать каких-то масштабных прорывов?

– Больших надежд на результативность визита нет, но ключевые вопросы, которые я озвучил, будут обговариваться с нахождением точек соприкосновения. И с вероятностью позитивной перспективы для украинской стороны.

Основные месседжи, которые сейчас идут из Белого дома – оптимистичные. Там дают понять, что понимают угрозу, которую несет путинский режим. И готовы давать отпор и кибератакам, которые усилились в последнее время, и разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб на территории США, ее союзников и партнеров. Американцы настроены на то, чтобы не потерять Украину как важного партнера в этом регионе. Потому что Украина занимает сейчас стратегическое положение, являясь фактически форпостом противодействия дальнейшей экспансии РФ в Европу и мир.

– Есть ли риск срыва визита?

– Я в это не верю. Единственное, что может сорвать визит – Путин решит испортить Украине празднование 30-летия Независимости. Чем? А тем, что как было в 2014 году, когда шел парад на Крещатике, а на Донбасс вторглись российские войска.

Но общий фон, который сейчас создан в мире касательно РФ, Ирана, Китая, мне кажется, удержит Путина от этого шага. Хотя все его усилия направлены как раз на то, чтобы, несмотря ни на что, поглотить Украину как независимую державу и сделать ее своим федеральным округом. К этому же он, интенсивно и небезуспешно в последнее время склоняет самопровозглашенного президента Беларуси – Лукашенко.

Определенные риски есть. Но с оглядкой на позицию, которую имеют наши партнеры, а также на значительно выросшую с 2014 года боеспособность наших вооруженных сил, думаю, Путин не решится на масштабные провокации на восточном, южном или северном направлении Украины.

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