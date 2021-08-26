Зеленский делает ставку на личное обаяние при встрече с Байденом, но не понимает, что президент США - это не один политик, а целый чиновничий аппарат

Зеленский не понимает, что Байден — это не просто один политик, а огромный чиновничий бюрократический аппарат, который стоит за ним

Во вторник, 31 августа, в Вашингтоне запланировала встреча президентов США и Украины – Джо Байдена и Владимира Зеленского. За неделю до нее в издании Forbes вышла статья о перспективах этих переговоров. Название говорит само за себя – "Встреча украинского телезвезды-Президента с Байденом: незначительные ожидания".

Действительно ли никаких особых прорывов от этой встречи ожидать не стоит, "Телеграфу" рассказал политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (Kingʼs College London 2004) Тарас Березовец.

"Абсолютно очевидно, что визит Зеленского в Вашингтон с огромной долей вероятности не станет прорывным. Результаты будут, скорее всего, нейтральными, – прогнозирует Тарас Березовец. – Политика США в отношении Украины была окончательно сформирована к концу весны 2021 года. Всё, что происходило потом – встречи Байдена с Путиным с Женеве, с Меркель в Вашингтоне – являлось отголосками реализации политики, которую новый американский президент утвердил со своей администрацией, включая Госдеп и Советом нацбезопасности".

По словам эксперта, проблема Зеленского в том, что он отрицает значение институтов, тогда как Байден – это не один политик, а огромный чиновничий бюрократический аппарат, который стоит за ним.

"Насколько известно по информации из Офиса президента, Зеленский делает ставку на личное обаяние. На то, что во время встречи с Байденом сможет его очаровать и таким образом выйти из нынешней тупиковой ситуации. Но проблема в том, что когда нет доверия на уровне аппаратов, когда не выстроены отношения между МИД и Госдепом, между советами безопасности, между администрацией Байдена и офисом Зеленского – эта встреча не может закончится иначе, кроме как отсутствием результата. В лучшем случае принесет нейтральный результат: будут провозглашены какие-то общие вещи о поддержке нашей территориальной целостности и суверенитета", – считает Тарас Березовец.

Он отмечает, что Байдену встреча с Зеленским нужна лишь для того, чтобы отметить ее в графике. И потом просто тыкать носом критиков, в том числе республиканцев из Конгресса, что он уделяет внимание и Украине. Но нашей стране это ничего не принесет. В том числе – инвестиций, который так необходимы.

"Есть большое недоверие в отношении чистоты работы украинских судов. И это – ключевое, почему сюда не придет цивилизованный инвестор. Те же американцы не будут вкладывать в Украину денег без существования независимой судебной вертикали, – уверяет Тарас Березовец. – Возможно, мы услышим какие-то обещания, даже получим незначительное увеличение помощи. Но не более. И всё это не решает основой проблемы: администрация Байдена охладевает уже даже не к Зеленскому, а вообще к украинскому вопросу. Более того – всячески сторонится нашей страны и ее проблем. И это – горькая правда, признать которую наши власти пока не готовы".

Напомним, что ранее встреча президентов Украины и США планировалась на 30 августа, но потом ее перенесли на 31 августа.