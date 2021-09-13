У Секторі Гази знову гаряче: Ізраїль відповів авіаударами на ракетні обстріли ХАМАСу (відео)

Авіаудар відбувся у відповідь на випущену рухом ХАМАС ракету, яку перехопила система "Залізний купол".

Армія оборони Ізраїлю рано вранці в понеділок, 13 вересня, завдала удару по цілях у Секторі Гази, тим самим відповівши на ракетні обстріли у неділю, 12 вересня.

Про це повідомляє "The Jerusalem Post".

Нанесення авіаударів відбулося у відповідь на випущену ракету, перехоплену "Залізним куполом".

"Реактивні винищувачі знову атакували цілі ХАМАС після того, як ракета була випущена і перехоплена під час хвилі атак раніше ввечері", — повідомляють в армії оборони.

Відомо, що у неділю у кібуцах Кіссуфім і Ейн-ха-Шлоша біля кордону з Сектором Гази, спрацювали ракетні сирени. Згодом система протиповітряної оборони Ізраїлю "Залізний купол" 12 вересня перехопила ракету над містом Сдерот на півдні країни.

Внаслідок авіаудару приблизно пʼять місцевих отримали поранення, не добігши до сховища.

У армії оборони Ізраїлю повідомляють, що військові завдавати ударів по чотирьох обʼєктах "ХАМАС". Варто відзначити, що ці обʼєкти використовують для "воєнної підготовки, виробництва і зберігання зброї і входу до підземного терористичного тунелю".

В ізраїльських ЗМІ пишуть, що вибухи відбулися у північній та південній частинах Сектора Гази, в результаті чого постраждав один із обʼєктів "ХАМАС" у місті Рафах. Тоді з ізраїльських літаків почалися обстріли із великокаліберних кулеметів.

В результаті авіаударів постраждали також цілі поблизу Бейт-Лахії, Хан-Юніса і Дейр-ель-Балаха.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у липні Сектор Газа атакував Ізраїль запальними кулями, на що в країні відповіли авіаударом.