Израиль обстрелял Сектор Газа - попали в производство ракет (видео)

Объекты авиаудара находились в населенном районе.

Израиль обстрелял ракетами Сектор Газа в ответ на поджоги в южной части страны в регионе Шаар-Ханегев. Накануне израильского Нового года из Сектора Газа отправили воздушные зажигательные шары, которые вызвали три пожара. В ответ Израиль направил самолеты для авиаудара.

Об этом сообщили силы обороны Израиля.

Среди целей, пораженных израильскими военными, оказались завод по производству бетона в Хан-Юнисе и производство ракет для ХАМАСа.

Масштабные взрывы на военном производстве сняли на видео.

Объекты, которые атаковали военно-воздушные силы Израиля, находились в районе, где живет гражданское население, находяться культурные объекты и мечети.

По информации Сил обороны Израиля, завод по производству бетона обеспечивал стройматериалом сеть подземных туннелей ХАМАСа для террористов.

Также, накануне палестинцы обстреляли гражданский автомобиль израильтянина.

Ранее "Телеграф" писал, что из Сектора Газа уже присылали зажигательные шары — в июле в ответ на это Израиль уничтожил военную базу ХАМАСа.