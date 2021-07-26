Сектор Газа атаковал зажигательными шарами Израиль - тот ответил мощным ударом

Воздушные силы Израиля атаковали военную базу, на которой располагались члены организации Хамас.

Об этом 25 июля сообщили The Times of Israel.

Как сообщается, на границе Израиля и сектора Газа в округе Эшколь вспыхнули три пожара. Отмечают, что виной воспламенения стали зажигательные шары, запущенные из сектора.

В ответ на атаку шарами военные приняли решение ударить по базе, где располагались члены группировки Хамас. Как говорят представители армии обороны, на базе располагались ресурсы, используемые для терроризма.

Атакованная база находилась рядом с гражданскими объектами: например, школой. Однако, регион всё равно подвергся нападению.

Ранее в секторе Газа произошел мощный взрыв на рынке, погиб человек.