В секторе Газа взрыв на рынке - есть погибший и раненые (фото, видео)

В городе Газа на рынке Аль-Завия произошел взрыв. Погиб один человек, еще десять пострадали. Их отправили в больницу Шифа в прибрежном анклаве. Взрыв прогремел утром в четверг 22 июля.
Об этом сообщает Jpost.
Расследование продолжается. Первоначальной причиной взрыва называют газовые баллоны. Многие здания повреждены, а столб дыма от взрыва был виден издалека.
انفجار في محال تجارية بمنطقة سوق الزاوية وسط مدينة غزة وأنباء عن إصابات pic.twitter.com/TRdRdodHu5— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 22, 2021
#غزة صباح اليوم.. انفجار كبير في سوق الزاوية شرق المدينة، أدى لإصابات وربما شهداء. pic.twitter.com/uiSGOgAipK— Meqdad (@Almeqdad) July 22, 2021
На месте работают аварийные службы и полиция.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре в Соборном районе города прогремел взрыв в жилом доме.