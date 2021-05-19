Украина может купить собственный "Железный купол": что известно

В украинском Минобороны рассматривают возможность покупки защитной системы типа "Железный купол".

Об этом 18 мая посетив предприятие "Мотор Сич" сообщил глава Минобороны Андрей Таран.

По его словам, события, которые в последнее время происходили в Израиле, показали необходимость наличия в стране противоракетной обороны. "Железный купол" он считает одним из лучших примеров защиты против ракет врага, но отмечает, что это только составляющая всей ракетной обороны.

Еще в 2020 году в Украине занялись созданием противоракетной обороны. Со слов министра в Украине рассматривают возможности покупки защитного комплекса типа "Железный купол".

Напомним, что 15 мая система "Железный купол" не сумела уничтожить все ракеты атакующие города и жилые кварталы Израиля из сектора Газы.