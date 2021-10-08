Американская субмарина столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море: что там сейчас происходит

В Южно-Китайском море неспокойно – американские подводники вынуждены с травмами вернуться на ближайшую базу

Длительное время ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается напряженной из-за больших притязаний КНР. По этой причине Австралия заключила важный пакт с США в результате которого она получит атомный подводный флот.

Недавняя статья на сайте BBC рассказывает о том, что ситуация в регионе продолжает накаляться. Китай явно нацелился на захват Тайваня. США уверяют, что не допустят этого. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

Столкновение подлодки с неизвестным объектом

Более десятка американских моряков получили травмы после того, как атомная подводная лодка Connecticut столкнулась с "неизвестным объектом" во время погружения в воды Южно-Китайского моря.

Южно-Китайское море

Полученные травмы незначительны и не представляют опасности для жизни моряков. Командование лодки пока не установило, что послужило причиной столкновения.

Инцидент произошел на фоне роста напряженности в этом спорном регионе в связи с увеличением числа вторжений Китая в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Представитель ВМС США сообщил, что подводная лодка сейчас направляется к американской территории Гуам.

"Ядерная двигательная установка и помещения корабля ВМФ США Connecticut не пострадали и остаются полностью работоспособными", — говорится в заявлении представителя ВМС, который добавил, что степень повреждения подводной лодки все еще оценивается.

Почему Южно-Китайское море вызывает столько споров?

Подводная лодка ВМФ США Connecticut действовала в одном из самых спорных регионов мира.

Китай претендует на большую часть Южно-Китайского моря, но соседние страны и США с этим не согласны.

Подводная лодка ВМФ США Connecticut в походе

Филиппины, Бруней, Малайзия, Тайвань и Вьетнам оспаривали притязания Китая почти на всю акваторию моря на протяжении десятилетий, но в последние годы напряженность постоянно возрастала. США поддерживают многие из этих стран в этом территориальном споре.

Почему растет напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе?

Инцидент произошел всего через несколько недель после того, как США, Великобритания и Австралия согласовали исторический пакт о безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот договор рассматривается, как попытка противостоять Китаю. В рамках пакта "Аукус" США будут делиться с Австралией информацией о строительстве собственных атомных подводных лодок.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Между тем, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что он "глубоко обеспокоен" действиями, которые подрывают мир в этом регионе.

Что стоит за разрывом между Китаем и Тайванем?

Который день подряд Китай направляет рекордное количество военных самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Отвечая на вопрос, готовы ли США предпринять военные действия для защиты Тайваня, Салливан сказал: "Мы собираемся принять меры уже сейчас, чтобы попытаться предотвратить попытку захвата Тайваня".

В среду министр обороны Тайваня заявил, что Китай, по его оценкам, будет готов начать "полномасштабное" вторжение на остров к 2025 году.

Тайвань считает себя независимым государством, в то время как Китай рассматривает его как сепаратистскую провинцию, которую необходимо отвоевать, если потребуется, силой.

Ранее "Телеграф" писал о том, что согласно данным разведки Китай стремится удвоить свой ядерный арсенал.

Китай также финансирует инфраструктурные проекты по всему миру, продолжая реализовывать свою инициативу "Один пояс, один путь" и добиваться лидерских позиций на мировом уровне.

А летом этого года КНР ввела санкции против США. Это были зеркальные меры Китая в ответ на санкции американской стороны против чиновников в Гонконге.