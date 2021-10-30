Ракетный эсминец США вошел в Черное море: подробности

Корабль примет участие в ряде военных учений.

В субботу, 30 октября, в Черное море вошел ракетный эсминец США класса "Эрли Бёрк" USS "Портер".

Об этом проинформировала пресс-служба 6-го флота США.

Отмечается, что эсминец в Черном море будет действовать в тесной кооперации с другими силами НАТО в регионе, а целью его присутствия является демонстрация США приверженности усилиям Альянса по сохранению мира и стабильности в регионе.

В сообщении указано, что ВМС США активно сотрудничают со странами-партнерами в Черном море, среди которых Украина, Болгария, Грузия, Румыния и Турция.

Кроме того, эсминец примет участие в нескольких международных учениях, чтобы отточить навигацию и маневрирование, а также противовоздушную оборону.

6-й флот базируется в итальянском Неаполе и часто участвует в различных международных военных учениях с целью сохранения стабильности в Европе и Африке.

"Портер" же является одним из четырех эсминцев США, которые базируются в испанской Роте и являющихся частью передовой системы развертывания в рамках комплексной противовоздушной обороны НАТО.

Как сообщалось ранее, на фоне растущего напряжения в отношениях США и Китая в Южно-Китайском море американская подлодка столкнулась с неизвестным объектом из-за чего несколько военнослужащих получили травмы.