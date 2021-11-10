Российские пропагандисты уже назначили "злодеев" в миграционном кризисе на границе Беларуси и Польши

Российская пропаганда во всю смакует происходящее на границе Беларуси и Польши

Обстановка на границе Беларуси и Польши накаляется день ото дня из-за курдских мигрантов, пытающихся прорваться в Евросоюз.

Пока Польша приводит свои полицейские, пограничные и вооруженные силы в боеготовность, а в Украине оценивают риски того, что насчитывающую уже несколько тысяч молодых и агрессивных мужчин толпу могут внезапно перекинуть "на штурм" уже украинской границы, не проходят мимо стороной и российские пропагандисты.

В частности, в основном ситуации на белорусско-польской границе был посвящен вечерний выпуск передачи "60 минут" (с пропагандисткой Ольгой Скабеевой в качестве соведущей) на российском государственном телеканале "Россия 1".

В нем весьма качественно с темой "белорусских мигрантов" переплетены многие актуальные темы, как то учения с участием кораблей 6-го флота США в Черном море. При этом подается эта информация в формате "пока на Западе заявляют о некоей мнимой угрозе со стороны России на самом деле прямая военная угроза идет со стороны США России в Черном море", апеллируя к словам своих военачальников.

Но ключевая тема, конечно же — происходящее на границе Беларуси и Польши. Российские пропагандисты как-то обошли стороной вопрос того, как вообще тысячи иракских курдов оказались в Беларуси (ведь даже человеку, слабо знакомому с географией, известно, что совместной границы, мягко говоря, у Беларуси и Ирака нет).

Также "тактично" обходят они стороной и вопрос того, что за лица в форме без опознавательных знаков с автоматами сопровождают группы "беженцев".

Не говоря уже о том, как эти лица преодолели белорусскую часть границы и подошли к польской.

И казалось бы, вполне понятная ситуация: при полном "попустительстве" (а по факту — полном содействии) властей Беларуси тысячи нелегалов пытаются незаконно и силой прорваться в суверенное государство — Польшу, и власти этой страны предпринимают усилия, чтобы не допустить нарушения закона и их границы.

Но российские пропагандисты, которые умудрились отправить в точку напряжения с польской стороны свою съемочную группу, имеют иную точку зрения. По версии россиян, "ад на границе" устроили… поляки!

Как? Почему? А все очень просто. Мало того, что "злобные" поляки не пускают "обездоленных, ищущих защиты и лучшей жизни" мигрантов в свою страну, так они еще и "морят голодом и холодом" этих "несчастных". Более того, злобствующие поляки даже "правозащитника" не позволяют делать добрые дела!

В подтверждение российские "журналистами" показывают так "удачно" попавшуюся им на глаза фуру "правозащитников". Они якобы привезли "беженцам" гуманитарную помощь, "которую можно просто передать людям через границу".

Вместо этого, поляки направляют "правозащитников" в Беларусь, которая "естественно, от гуманитарной помощи отказывается".

К сожалению (или к счастью), более "насладиться" этим выпуском пропагандистского шоу у желающих не получится. Спустя несколько часов после его выхода ролик в YouTube был закрыт для просмотра и при попытке его включить возникает черный экран с надписью "Видео недоступно Автор ограничил доступ к видео".

Но то, что пропагандисты РФ транслируют точку зрения Кремля, общеизвестно, а следовательно Москва как минимум заинтересована в нагнетании обстановки и уже назначила "виноватых".

Подробнее об истории с миграционным кризисом на границе Беларуси и ЕС с момента её зарождения,а также о том, как ситуация может развиваться дальше, читайте в нашем материале.