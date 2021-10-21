"Батько наш Бандера..." под куполом Рады: в России уже "запылало"

Исполнение украинского хита оценила российская журналистка Ольга Скабеева

К флешмобу украинских школьников, которые массово пели повстанческую песню "Батько наш Бандера, Украина — мати", присоединились украинские народные депутаты. Народная песня прозвучала в стенах Верховной Рады, а российские пропагандисты не смогли обойти это вниманием.

Соответствующим видео с выполнением повстанческой песни поделился народный депутат Алексей Гончаренко.

Он и другие депутаты — в их числе Владимир Арьев, Владимир Вятрович, Иванна Климпуш-Цинцадзе, София Федина, Николай Княжицкий и другие — в зале парламента громко запели уже трендовый повстанческий хит.

Пользователи сети в комментариях выполнение нардепов оценили. Большинство отзывов было в поддержку Украины с патриотической символикой.

Мимо этой видеозаписи не смогла пройти и российская пропагандистка Ольга Скабеева. Она в присущей ей украинофобской манере намекнула, что нардепы Верховной Рады — "бандеровцы". И даже сделала репост на свою страницу в Telegram. О реакции подписчиков Скабеевой можем только догадываться, ведь комментарии к публикации на ее странице закрыты.

Скабеева отреагировала на выполнение нардепами хита "Батько наш Бандера"

Как сообщал "Телеграф" ранее, новый флешмоб школьников с исполнением песни "Батько наш Бандера, Украина — мати" покорил сеть.