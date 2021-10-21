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"Батько наш Бандера…" під куполом Ради: в Росії уже "запалало"

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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У Верховній Раді заспівали повстанську пісню Новина оновлена 21 жовтня 2021, 21:53
У Верховній Раді заспівали повстанську пісню

Виконання українського хіта оцінила російська журналістка Ольга Скабєєва

До флешмобу українських школярів, які масово співали повстанську пісню "Батько наш Бандера, Україна — мати", приєдналися українські народні депутати. Народна пісня прозвучала у стінах Верховної Ради, а російські пропагандисти не змогли оминути це увагою.

Відповідним відео з виконанням повстанської пісні поділився народний депутат Олексій Гончаренко.

Він, та інші депутати — у їх числі Володимир Ар’єв, Володимир В’ятрович, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Софія Федина, Микола Княжицький та інші — у залі парламенту голосно заспівали вже трендовий повстанський хіт.

Користувачі мережі у коментарях виконання нардепів оцінили. Більшість відгуків була у підтримку України з патріотичною символікою.

Повз цей відеозапис не змогла пройти й російська пропагандистка Ольга Скабєєва. Вона у притаманній їй українофобській манері натякнула, що нардепи Верховної Ради — "бандерівці". І навіть зробила репост на свою сторінку у Telegram. Про реакцію підписників Скабєєвої можем лише здогадуватись, адже коментарі до публікації на її сторінці закриті.

Скабєєва відреагувала на виконання нардепами хіта "Батько наш Бандера"
Скабєєва відреагувала на виконання нардепами хіта "Батько наш Бандера"

Як повідомляв "Телеграф" раніше, новий флешмоб школярів з виконанням пісні "Батько наш Бандера, Україна — мати" підкорив мережу.

Теги:
#Україна #Верховна Рада #Пісня #Флешмоб #Степан Бандера
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