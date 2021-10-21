"Батько наш Бандера…" під куполом Ради: в Росії уже "запалало"
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Виконання українського хіта оцінила російська журналістка Ольга Скабєєва
До флешмобу українських школярів, які масово співали повстанську пісню "Батько наш Бандера, Україна — мати", приєдналися українські народні депутати. Народна пісня прозвучала у стінах Верховної Ради, а російські пропагандисти не змогли оминути це увагою.
Відповідним відео з виконанням повстанської пісні поділився народний депутат Олексій Гончаренко.
Він, та інші депутати — у їх числі Володимир Ар’єв, Володимир В’ятрович, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Софія Федина, Микола Княжицький та інші — у залі парламенту голосно заспівали вже трендовий повстанський хіт.
Користувачі мережі у коментарях виконання нардепів оцінили. Більшість відгуків була у підтримку України з патріотичною символікою.
Повз цей відеозапис не змогла пройти й російська пропагандистка Ольга Скабєєва. Вона у притаманній їй українофобській манері натякнула, що нардепи Верховної Ради — "бандерівці". І навіть зробила репост на свою сторінку у Telegram. Про реакцію підписників Скабєєвої можем лише здогадуватись, адже коментарі до публікації на її сторінці закриті.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, новий флешмоб школярів з виконанням пісні "Батько наш Бандера, Україна — мати" підкорив мережу.
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