"Батько наш Бандера ...": як флешмоб українських школярів підірвав мережу і розлютив російські ЗМІ

Флешмоб про батька Бандеру продовжується вже більше місяця

Повстанська народна пісня "Батько наш Бандера, Україна — мати" отримала друге життя завдяки флешмобу українських школярів в TikTok. Відео стають вірусними, створюються ремікси пісні, а соцмережі рясніють мемами. Не в захваті — тільки російські ЗМІ.

"Телеграф" розповідає, як патріотичний хіт повстанців став трендовим восени 2021 року.

Як з’явився флешмоб

Вважається, що ця повстанська пісня була популярна на Галичині. У ній розповідається про пораненого повстанця, який воював з москалями.

За хештегом #батьконашбандера в TikTok можна знайти безліч відео. Ролики набирають сотні тисяч переглядів, а деякі — понад мільйон.

Однією з перших на незвичайний флешмоб українських школярів звернула увагу донецька блогерка, що пише під ніком "Чорна туфелька". За її словами, їй про ролики сказала вчителька однієї з київських шкіл. Як пише блогерка, киянка обурювалася школярами, які співають на перервах про Бандеру-батька і наміри воювати за Україну.

Спочатку учні записували відео в класах, роздягальнях, туалетах і шкільних коридорах.

Задумка набрала оборот і пізніше стали з’являється відео з іншими сюжетами і локаціями.

А в одному з роликів трендову пісню "заспівав" навіть Володимир Путін.

Меми

Вірусні ролики привели до хвилі мемів і фотожаб у соціальних мережах.

Користувачі відзначають, що пісня "заїдає" і круглий день крутиться в голові.

Реакція в Росії

Російські пропагандисти так само не залишилися в стороні українського флешмобу. Крім ряду публікацій на російських новинних ресурсах вірусним TikTok-роликам присвятили значний ефірний час програми "Время покажет" на "Первом канале" (випуск від 12 жовтня). Ведучі та гості передачі обурені популярністю пісні про "батька-Бандеру" та вважають, що "українські школярі виростуть і захочуть воювати". У РФ переконані, що дітей, нібито співаючих "нацистські пісні", потрібно "денацифікувати". Там впевнені, що Україна перетворилася на секту зомбованих людей і "молиться антиросійським богам".

Ток-шоу "Время покажет" на "Первом канале" в Росії. Скріншот

Відзначимо, що Степан Бандера був лідером Організації українських націоналістів (ОУН), символіку якої, як і УПА, заборонили в Росії в 2014 році. За пропаганду "бандерівської" атрибутики там можуть оштрафувати і навіть заарештувати на строк до 15 діб

Танці та ремікси

Тим часом, в Слов’янську дівчата в камуфляжній екіпіровці станцювали під популярну пісню на тлі фаєрів і прапорів.

Крім того, в мережі вже почали з’являтися ремікси на повстанську пісню.

Оригінальний текст пісні

Батько наш — Бандера, Україна — мати,

Ми за Україну будем воювати!

Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим,

Там лежить повстанець тяженько ранений.

Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки,

Без лівої ноги, без правої руки.

Як прийшла до нього рідна мати його,

Плаче і ридає, жалує його.

Ой, сину ж мій, сину, вже навоювався,

Без правої ручки, без ніжки зостався.

Мами ж наші, мами, не плачте за нами,

Не плачте за нами гіркими сльозами.

Батько наш — Бандера, Україна — мати,

Ми за Україну будем воювати!

А ми з москалями та й не в згоді жили,

На самого Петра у бій ми вступили.

Москалі тікали, аж лапті губили,

А наші за ними постріли били.

Батько наш — Бандера, Україна — мати,

Ми за Україну будем воювати!

Ой, як мати сина свого поховала

На його могилі слова написала.

На його могилі слова написала:

Слава Україні! Всім героям слава!

Пропонуємо послухати виконання гучної пісні ансамблем "Пентархія" в будинку, де народився Степан Бандера.

Як писав "Телеграф" раніше, українець Ігор Цвєтов відмовився робити спільне фото з російськими спортсменами на Паралімпіаді. Відео стало трендовим у TikTok.