Пісня про Бандеру завірусилась в TikTok: новий флешмоб школярів підкорив мережу (відео)

У мережі новий флешмоб викликав в основному позитивну реакцію.

Останнім часом вітчизняні ЗМІ звертають увагу на український сегмент соцмереж лише коли хтось із користувачів відзначився якоюсь неадекватною витівкою. Першими на думку спадають недавні події, коли дівчина з Дніпропетровської області на камеру спалила прапор України, а також підлітки, що розгромили знімний будинок в Одеській області. Втім, як виявилося, молоде покоління може здивувати й дуже позитивними флешмобами.

На один з таких звернула увагу донецький блогер, що пише під ніком "Чорна туфелька".

"Дізналася від латентної вати, що працює вчителькою в Києві і яка в соплях кричала мені в телефон про те, що вона на роботу виходити не хоче, тому що діти на перервах співають про те, що вони за Україну будуть воювати та що Бандера їх батько", — написала вона.

За її словами, після цього вона вирушила в соцмережу ТікТок, де переконалася, що по тегу #батьконашбандера дійсно можна знайти безліч відео, на яких видно, як школярі співають народну пісню "Батько наш — Бандера, Україна — мати".

"Той випадок, коли діти зробили більше будь-якого міністерства", — зазначила блогер.

Як повідомлялося раніше, в Київському університеті культури з’явився перший у світі факультет ТікТок. Відповідати за нього буде випускниця КУК і керівник культурно-творчого відділу Лілія Можаєва.